Der FC Emmelshausen-Karbach hat im achten und letzten Testspiel den sechsten Sieg gefeiert und den Mittelrhein-Landesligisten FC Hürth auf dem Quintinsberg mit 1:0 (1:0) geschlagen. An gleicher Stätte geht am Samstag um 15.30 Uhr in der Fußball-Oberliga die Saison für den FCEK zu los. Rot-Weiss Koblenz (im letzten Test 1:1 gegen Mittelrhein-Oberligist FC Wegberg-Beeck) wird dann der Derby-Gast sein.

Janik Otto markierte nach zehn Minuten gegen Hürth das Tor des Tages. Nach Ablage von Max Wilschrey schob der sich in Top-Form befindende Otto aus 13 Metern das Leder überlegt ein. Vor der Pause verpassten Kieran Ike und Dylan Esmel weitere FCEK-Tore, weil sie nur den Pfosten trafen. Das tieferklassigere Hürth kam in den 90 Minuten nur zu einem Distanzschuss. „Wir hatten das ganze Spiel die Kontrolle, die Kompaktheit ging nie verloren“, lobte FCEK-Trainer Patrick Kühnreich die Defensive: „Offensiv haben wir noch Luft nach oben, da waren viele Ungenauigkeiten dabei.“

Top-Transfer Linus Wimmer fällt wochenlang aus

Kühnreich begann bei der Generalprobe mit Maximilian Krapf statt Jonas Bast im Tor, hinten verteidigten von rechts nach links Tim Puttkammer, Sebastian Saftig, Jannik Mohr und Marco Bresser. Im Mittelfeldzentrum spielten Otto und Dustin Zahnen, auf den Flügeln waren Jan Mahrla und Ike unterwegs, und im Sturm spielten Wilschrey und Esmel. Zur Pause wurden Torwart Bast sowie Rechtsverteidiger Keita Kinoshita (für Puttkammer) und Offensivmann Enrico Willrich (für Otto) eingewechselt, sieben weitere Wechsel tätigte Kühnreich nach 70 Minuten. Nur Wilschrey spielte durch.

„Ich habe 21 Mann eingesetzt und konnte letzte Eindrücke sammeln“, sagt Kühnreich vor der letzten Trainingswoche und dem Start am Samstag gegen Rot-Weiss. Zwei schlechte Nachrichten muss der Coach verkraften: Offensivmann Linus Wimmer, Top-Transfer von Regionalligist Eintracht Trier, hat sich nach einem Foul beim Testspiel in Kirchberg (3:6) einen Bänderriss im Fuß zugezogen und fällt wochenlang aus. Auch der neue Flügelstürmer Enrico Rößler, der von Ligarivale FV Engers kam, und in Kühnreichs Startelf-Planungen eine große Rolle spielt, wird gegen Rot-Weiss Koblenz keine Option für die erste Elf sein. „Enrico war vier Monate in Engers nach zwei Muskelfaserrissen verletzt und bekommt nun immer wieder Probleme an anderen Stellen im Körper“, sagt Kühnreich: „In den ersten zwei, drei Spielen wird es maximal für die Bank für ihn reichen. Das ist schade, denn er ist ein absoluter Startelfkandidat.“