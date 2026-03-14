FVE nur 1:1 nach Pokal-Aus Oliver-Kahn-Moment rettet Engers Punkt gegen Dudenhofen Mirko Bernd 14.03.2026, 19:34 Uhr

i Der Engerser Keeper Safet Husic (in Rot) greift sich den Ball nach einer Dudenhofener Ecke. In der Nachspielzeit hatte Husic wie Oliver Kahn 2001 Glück, dass ein Freistoß der Gäste an den Innenpfosten klatschte und von da aus in seine Arme. Die Partie am Wasserturm zwischen dem FVE (in Grün) endete so 1:1 statt 1:2. Jörg Niebergall

Ein Oliver-Kahn-Moment hat dem nunmehr Oberliga-Fünften FV Engers wenigstens einen Punkt gerettet gegen den Vorletzten FV Dudenhofen. Das 1:1 nach dem Pokal-Aus gegen Eintracht Trier am Mittwoch war die erwartet schwere Partie – für Körper und Geist.

1080 Zuschauer weniger waren ins Stadion am Wasserturm gekommen als am Mittwoch beim Rheinlandpokal-Viertelfinale des Oberligisten FV Engers gegen Regionalligist Eintracht Trier. Vor 1250 Fans hatte sich Trier mit 4:1 verdient ins Halbfinale gehievt. Und wie von vielen, die es mit dem FVE halten, befürchtet, hatte dieses Duell seine Auswirkungen im Liga-Heimspiel der Engerser gegen den Vorletzten FV Dudenhofen.







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