Ein Oliver-Kahn-Moment hat dem nunmehr Oberliga-Fünften FV Engers wenigstens einen Punkt gerettet gegen den Vorletzten FV Dudenhofen. Das 1:1 nach dem Pokal-Aus gegen Eintracht Trier am Mittwoch war die erwartet schwere Partie – für Körper und Geist.
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1080 Zuschauer weniger waren ins Stadion am Wasserturm gekommen als am Mittwoch beim Rheinlandpokal-Viertelfinale des Oberligisten FV Engers gegen Regionalligist Eintracht Trier. Vor 1250 Fans hatte sich Trier mit 4:1 verdient ins Halbfinale gehievt. Und wie von vielen, die es mit dem FVE halten, befürchtet, hatte dieses Duell seine Auswirkungen im Liga-Heimspiel der Engerser gegen den Vorletzten FV Dudenhofen.