Der Ausfall von Flavius Botiseriu traf den SC Idar-Oberstein schon gegen den FV Eppelborn hart. Trainer Marco Reich wollte mit einer mutigen Aufstellung dagegenhalten, doch das klappte nicht – und dafür gab es Gründe.
Lesezeit 4 Minuten
Womöglich nahm die Niederlage des SC Idar-Oberstein gegen den FV Eppelborn schon in der Trainingswoche zuvor ihren Lauf – und zwar in dem Moment, als sich Flavius Botiseriu eine schwere Verletzung zuzog. Die Diagnose wurde zum Schreck. Der Kapitän erlitt einen Bänderriss und einen Anriss des Syndesmosebandes.