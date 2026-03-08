SC Idar ohne Botiseriu schwach Ohne Kapitän läuft die SC-Achse nur auf drei Zylindern Sascha Nicolay 08.03.2026, 10:51 Uhr

i Flavius Botiseriu ist die pure Entschlossenheit. Der Kapitän des SC Idar-Oberstein konnte gegen den FV Eppelbon nicht spielen und fällt auch in den kommenden Wochen aus. Sascha Nicolay

Der Ausfall von Flavius Botiseriu traf den SC Idar-Oberstein schon gegen den FV Eppelborn hart. Trainer Marco Reich wollte mit einer mutigen Aufstellung dagegenhalten, doch das klappte nicht – und dafür gab es Gründe.

Womöglich nahm die Niederlage des SC Idar-Oberstein gegen den FV Eppelborn schon in der Trainingswoche zuvor ihren Lauf – und zwar in dem Moment, als sich Flavius Botiseriu eine schwere Verletzung zuzog. Die Diagnose wurde zum Schreck. Der Kapitän erlitt einen Bänderriss und einen Anriss des Syndesmosebandes.







