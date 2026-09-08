Ahrweiler gegen Cosmos Koblenz Oft nah dran: Wann ist der erste Sieg des ABC fällig? Mirko Bernd 08.09.2026, 12:00 Uhr

i Anfang Juli trafen der Ahrweiler BC um Shota Nagona (am Boden) und der FC Cosmos Koblenz um Nikita Kryvtsov in einem Testspiel in Willroth (Kreis Neuwied) aufeinander, damals endete die Partie 1:1. Am Mittwochabend geht es in der Oberliga im Apollinarisstadion gegeneinander. René Weiss

In der Vorbereitung Anfang Juli trennten sich der Ahrweiler BC und der FC Cosmos Koblenz 1:1. Am Mittwochabend treffen sie in der Oberliga aufeinander, mit einem erneuten Remis wollen sich im Vorfeld beide nicht richtig anfreunden.

Ist am Mittwochabend (19.30 Uhr) der erste Sieg für den Aufsteiger Ahrweiler BC fällig in der Fußball-Oberliga oder ist der FC Cosmos Koblenz nach zwei Niederlagen im Rheinlandpokal und in der Liga wieder an der Reihe? Das ist die große Frage vor dem direkten Duell des gastgebenden Vorletzten im Apollinarisstadion gegen die Nummer 13 der Tabelle.







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