In der Vorbereitung Anfang Juli trennten sich der Ahrweiler BC und der FC Cosmos Koblenz 1:1. Am Mittwochabend treffen sie in der Oberliga aufeinander, mit einem erneuten Remis wollen sich im Vorfeld beide nicht richtig anfreunden.
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Ist am Mittwochabend (19.30 Uhr) der erste Sieg für den Aufsteiger Ahrweiler BC fällig in der Fußball-Oberliga oder ist der FC Cosmos Koblenz nach zwei Niederlagen im Rheinlandpokal und in der Liga wieder an der Reihe? Das ist die große Frage vor dem direkten Duell des gastgebenden Vorletzten im Apollinarisstadion gegen die Nummer 13 der Tabelle.