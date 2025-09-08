Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. In der Fußball-Oberliga in der Hand der Spruchkammer des Regional-Verbands Südwest. Die entscheidet in der Causa „Wechselfehler von Cosmos Koblenz“ gegen Rot-Weiss erst Ende September.

Am 19. August hatte der FC Cosmos Koblenz in einem Abendspiel der Fußball-Oberliga die Stadtkonkurrenz vom FC Rot-Weiss Koblenz auf dem Oberwerth mit 2:1 besiegt. Zumindest hatte es solange den Anschein, bis die Geschichte vom Wechselfehler der „Cosmonauten“ die Runde machte (wir berichteten). Auf das Urteil der Spruchkammer des Regional-Verbands Südwest müssen beide Klubs und damit auch die anderen Vereine der Liga warten. Erst Ende September gibt es Klarheit.

Was war passiert: Cosmos beging offenbar einen Regelverstoß, indem vier anstatt der drei erlaubten Wechselfenster genutzt wurden. Rot-Weiss Koblenz hatte zwei Tage nach der Partie beim Verband offiziell Protest eingelegt. Mit einem Urteil wurde in den dann anstehenden zwei Wochen gerechnet, aber die Causa verzögerte sich. Und wird sich weiter verzögern, wie der Spiesener Heinz Müller als Vorsitzender der Spruchkammer erklärt: „Es gibt noch kein Urteil, es wird auch erst Ende September werden.“ Das liegt nun daran, dass Müller in Urlaub fährt und am 24. September zurück ist. „Wir haben mal den 25. oder 26. September im Visier, vielleicht auch am Samstag, 27. September“, sagt er.

Mündliche Anhörung ist nicht geplant

Grundsätzlich hätte er die Geschichte noch vor seinem Urlaub vom Tisch gehabt, aber laut Müller steht die Stellungnahme von Rot-Weiss noch aus. „Die wird aber im Laufe der Woche kommen“, sagt Müller. Die Stellungnahme von Cosmos liegt vor, ein Anwalt ist ebenfalls eingeschaltet von Seiten des ursprünglichen Gewinners, der noch zum Verlierer werden könnte. Denn: Spricht man mit den Vereinen der Liga, ist der Tenor relativ klar. Wenn das Nutzen eines vierten Wechselfensters nicht bestraft werden würde, dürfte es ja jeder anwenden. Müller greift logischerweise dem Urteil nicht vor. „Eine mündliche Anhörung ist nicht geplant, wir werden das wohl im schriftlichen Verfahren entscheiden“, sagt er. Allerdings wird das jetzt noch etwas dauern.