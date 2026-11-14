Mechtersheim bleibt vorne dran Odenthal hält Elfer gegen Wooten, FVE verliert aber 1:2 Mirko Bernd 14.11.2026, 18:57 Uhr

i Der Engerser Keeper Leon Odenthal (Foto) hielt zwar gegen Mechtersheims Andrew Wooten einen Handelfmeter, kassierte aber kurz danach dennoch gegen denselben Spieler das 1:2 in Mechtersheim. Jörg Niebergall

Der FV Engers war das letzte Team der Oberliga, das dem „unnormalen“ Aufsteiger TuS Mechtersheim auf Herz und Nieren prüfte. Das Resultat war ein 2:1 für Mechtersheim, die Gäste waren trotzdem nicht unzufrieden.

Für den TuS Mechtersheim war es das letzte Spiel in der Hinrunde der Fußball-Oberliga, für den FV Engers das vorletzte, weil am Mittwochabend am Wasserturm noch gegen die TuS Koblenz nachgeholt wird. Der FVE war der 17. Gegner für den Aufsteiger Mechtersheim, der sich mit 2:1 (1:1) durchsetzte – und das laut Engers-Coach Julian Feit verdient, obwohl er seiner Elf ein gutes Spiel attestierte, zumindest über zwei Drittel der 90 Minuten.







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