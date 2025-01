Vorbereitungsplan der Eisbären Oberligist Eisbachtal wappnet sich für Klassenverbleib Andreas Egenolf 03.01.2025, 13:43 Uhr

i Thorsten Wörsdörfer bittet die Eisbachtaler Oberliga-Mannschaft am 20. Januar zum Trainingsauftakt. Andreas Egenolf

Die Eisbachtaler Sportfreeunde nehmen am 20. Januar die Vorbereitung auf die restliche Runde auf

Das Ziel für die Fußballer der Eisbachtaler Sportfreunde in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ist klar definiert: Die Mannschaft von Trainer Thorsten Wörsdörfer will auch in der kommenden Saison in der fünfthöchsten nationalen Spielklasse auf Tore- und Punktejagd gehen.

