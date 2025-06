Die Eisbachtaler Sportfreunde steigen nach dem Klassenverbleib nach kurzer Pause wieder in die Saisonvorbereitung auf die neue Runde in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ein. Dabei warten gleich mehrere interessante Testspiel-Gegner auf die Elf von Trainer Thorsten Wörsdörfer. Der Ex-Profi übt allerdings auch Kritik am Rahmenterminkalender.

„Das ist ein Witz. Da muss sich der Verband einmal etwas einfallen lassen. Das geht gar nicht.“

Thorsten Wörsdörfer, Trainer Spfr Eisbachtal

Wenn man Thorsten Wörsdörfer zu seiner Meinung über die Sommerpause in diesem Jahr fragt, dann hält der Trainer der Sportfreunde Eisbachtal damit keineswegs hinter dem Berg. „Das ist ein Witz. Da muss sich der Verband einmal etwas einfallen lassen. Das geht gar nicht. Die Pause müsste fünf Wochen mindestens sein im Sommer“, ärgert sich der Trainer des Fußball-Oberligisten.

Der letzte Spieltag der Saison 2024/25 fand am 31. Mai statt. Der erste Spieltag der Runde 2025/26 geht am ersten August-Wochenende über die Bühne. Um adäquat vorbereitet zu sein auf die neue Saison, steigt der Großteil der Oberligisten bereits in der Woche nach Fronleichnam in die Sommervorbereitung wieder ein – und damit gerade einmal etwas mehr als drei Wochen nach dem Saisonende. „Gerade den Spielern würde ich wünschen, dass sie eine längere Sommerpause bekämen“, sagt Thorsten Wörsdörfer.

Trainingsauftakt am Montag in Nentershausen

Die Eisbachtaler selbst legen am Montag, 23. Juni, in Nentershausen mit der Saisonvorbereitung los. Was folgt bis zum Rundenstart, sind insgesamt acht Testspiele sowie ein Kurz-Trainingslager. Den Testspielauftakt absolvieren die Sportfreunde zum Ende der Trainingswoche beim hessischen Verbandsligisten FC Waldbrunn. Anpfiff ist am Sonntag, 29. Juni, um 15 Uhr auf dem Rasenplatz in Fussingen. Am Mittwoch, 2. Juli, steht bereits ab 19.30 Uhr ein erster Klassiker an: Im Rahmen der Sportwoche in Hünfelden-Heringen treffen die Eisbären auf den benachbarten Ligakonkurrenten TuS Koblenz.

Im Anschluss wartet ein Heimspieldoppelpack: Am Sonntag, 6. Juli, geht es ab 14.30 Uhr zunächst in Nentershausen gegen den Hessenligisten SC Waldgirmes, ehe drei Tage später der amtierende Hessenliga-Meister FSV Fernwald, der auf einen Regionalliga-Aufstieg verzichtet hat, bei den Westerwäldern antritt (Mittwoch, 9. Juli, ab 19.30 Uhr). Vom 11. bis 13. Juli geht es für die Wörsdörfer-Elf übers Wochenende ins Trainingslager, in dessen Rahmen die Eisbachtaler am Samstag, 12. Juli, um 16 Uhr im Rahmen der Sportwoche in Weroth auf den Bezirksligisten SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth treffen.

Wiedersehen mit Dietkirchen als Generalprobe

Zum Abschluss steht schließlich ein Testspiel-Dreierpack gegen hessische Verbandsligisten an: Nach dem Test zu Hause im Eisbachtalstadion gegen den Hessenliga-Absteiger TuS Hornau (Freitag, 18. Juli, 19.45 Uhr), geht es zum FV 02 Biebrich (Dienstag, 22. Juli, 19.45 Uhr), der nur knapp den Aufstieg in die Hessenliga verpasst hat, ehe zum Abschluss der Saisonvorbereitung ein Duell bei Wörsdörfers Ex-Klub TuS Dietkirchen (Freitag, 25. Juli, 19 Uhr) wartet.

Die Teams der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Mit alten und neuen Gegnern bekommen es die Eisbachtaler Sportfreunde in der Saison 2025/26 in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zu tun. Das Feld im Überblick: