SC Idar-Oberstein atmet durch Nur 155 Zuschauer, dreimal Rot, aber ein Dreier 08.12.2024, 13:36 Uhr

i Schiedsrichter Lukas Rohn (links) stand im letzten Haag-Spiel des Jahres 2024 im Mittelpunkt des Geschehens. In dieser Szene diskutieren SC-Torwart Tobias Edinger und Kapitän Flavius Botiseriu mit ihm. Hähn Joachim

„Wir wissen, dass wir nicht geglänzt haben, aber für uns war der Sieg unglaublich wichtig“, fasste Tomasz Kakala, der Coach des SC Idar-Oberstein, das 2:0 über den SV Morlautern zusammen. Drei Platzverweise und die neue Stopp-Regel gab es dabei.

Es gibt Fußballspiele, in denen das Endergebnis über allem anderen steht. Solche, in denen es völlig egal ist, was die Akteure auf dem Platz so fabrizieren. Das letzte Oberliga-Heimspiel des SC Idar-Oberstein vor der Winterpause gegen den SV Morlautern war so eine Partie.

