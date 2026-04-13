Personalfragen vor der Klärung Noch ist offen, ob Kevin Kraus beim SC Idar bleibt Sascha Nicolay 13.04.2026, 13:26 Uhr

i Kevin Kraus (Zweiter von rechts) muss sich entscheiden, ob er als Spieler beim SC Idar-Oberstein bleiben oder als Trainer im NLZ des 1. FC Kaiserslautern arbeiten möchte. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Während er einem Spieler kein neues Vertragsangebot gemacht hat, möchte der SC Idar-Oberstein Kevin Kraus, Alessandro Marino, Jason Onyejekwe und Alex halten. Die Chancen sind unterschiedlich.

Die Personalplanungen beim SC Idar-Oberstein laufen. Noch herrscht aber nicht bei allen Akteuren des aktuellen Oberliga-Kaders Klarheit. Ungeklärt ist zum Beispiel auch noch die Zukunft des prominentesten Spielers, von Kevin Kraus. Doch auch bei Alex, Jason Onyejekwe und Alessandro Marino ist noch offen, ob sie in der kommenden Runde das Trikot des SC tragen.







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