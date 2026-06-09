Doppelt hält besser: Nach Dennis Krob vom FK Pirmasens hat der FC Emmelshausen-Karbach einen weiteren Top-Mittelstürmer als Ersatz für den abgewanderten Torjäger Max Wilschrey präsentiert.
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Der Fußball-Oberligist FC Emmelshausen-Karbach hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und nach Dennis Krob vom Ligarivalen FK Pirmasens mit Ex-Profi Serhat Koruk vom West-Regionalligisten Bonner SC einen weiteren Top-Mittelstürmer als Ersatz für den abgewanderten Torjäger Max Wilschrey (wechselt zum Niederrhein-Oberligisten Solingen-Wald 03) verpflichtet.