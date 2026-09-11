FCEK vs. Elversberg II Noch ein Geschenk für den 50-jährigen „Präsi“? Michael Bongard 11.09.2026, 16:23 Uhr

i Serhat Koruk (links) avancierte mit seinem Treffer zum 3:2 in der 83. Minute in Pirmasens zum Matchwinner für den FC Emmelshausen-Karbach. Nach dem Coup will der FCEK am Samstag (14 Uhr) gegen die Bundesliga-Reserve der SV Elversberg II nachlegen. hjs-Foto

Am Montag wurde Daniel Bernd, der Chef des FC Emmelshausen-Karbach, 50 Jahre alt. Am Mittwoch gewann der FCEK 3:2 in Pirmasens. Einen Sieg wünscht sich Bernd auch gegen Elversberg II, denn danach steigt seine große Party auf dem Quintinsberg.

FK Pirmasens gegen FC Emmelshausen-Karbach 2:3 – über das Ergebnis staunte unter der Woche jeder in der Fußball-Oberliga. Nach drei Spielen und nur einem Punkt hatte man den Coup dem FCEK beim heimstarken FKP nicht zugetraut. Aber durch den Dreier stehen die Vorderhunsrücker als Tabellenachter nun bei elf Punkten aus sieben Spielen und können der Tabellenspitze (Spitzenreiter TuS Mechtersheim hat nur vier Zähler mehr) am Samstag (14 Uhr) mit ...







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