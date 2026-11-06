Und der Nächste weg: Noah Tomson ist nicht mehr Bestandteil des Kaders des FC Emmelshausen-Karbach. Das bestätigte der FCEK vor dem Heimspiel am Samstag (14.30 Uhr) gegen den Tabellenzweiten TuS Mechtersheim.
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Der ziemlich große Kader des Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach – seit Saisonbeginn kamen 13 (!) Neuzugänge – verkleinert sich durch Abgänge: Nach Stürmer Serhat Koruk und Youngster Hozifa Moustafa wird auch Noah Tomson (wie die beiden anderen erst im Sommer verpflichtet) kein Spiel mehr für den FCEK machen.