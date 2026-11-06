TuS Mechtersheim zu Gast
Noah Tomson ist auch schon wieder Geschichte beim FCEK
Noah Tomson (in Blau) ist auch schon wieder Geschichte beim FC Emmelshausen-Karbach. Am 1. August wurde der Offensivmann vorgest
Noah Tomson (in Blau) ist auch schon wieder Geschichte beim FC Emmelshausen-Karbach. Am 1. August wurde der Offensivmann vorgestellt, am 22. August macht er gegen Engers sein viertes und letztes Spiel für den FCEK. Seitdem war er verletzt. Tomson kann sich im Winter einen neuen Verein suchen.
hjs-Foto

Und der Nächste weg: Noah Tomson ist nicht mehr Bestandteil des Kaders des FC Emmelshausen-Karbach. Das bestätigte der FCEK vor dem Heimspiel am Samstag (14.30 Uhr) gegen den Tabellenzweiten TuS Mechtersheim.

Lesezeit 3 Minuten
Der ziemlich große Kader des Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach – seit Saisonbeginn kamen 13 (!) Neuzugänge – verkleinert sich durch Abgänge: Nach Stürmer Serhat Koruk und Youngster Hozifa Moustafa wird auch Noah Tomson (wie die beiden anderen erst im Sommer verpflichtet) kein Spiel mehr für den FCEK machen.
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