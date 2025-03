Der SC Idar-Oberstein werkelt weiter am Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga. Mit dem 3:1-Heimsieg gegen den SV Gonsenheim hat das diesmal von Christian Henn gecoachte SC-Team vorerst sogar die Abstiegsränge verlassen.

Mit zwei Toren aus dem Nichts hat der SC Idar-Oberstein seinen verdienten 3:1-Heimsieg gegen den SV Gonsenheim in der Fußball-Oberliga eingeleitet. Was sich wie ein Widerspruch anhört, ist keiner. Verdient war der Erfolg nämlich zweifellos, weil der SC über weite Strecken der Partie die bessere Mannschaft war. Die Tore zum 1:0 und 2:1 fielen allerdings in Momenten, als die Gäste Oberwasser hatten und sich die Waagschale in ihre Richtung zu senken schien.

Die gleiche Auffassung vertrat auch Gonsenheims Trainer Anouar Ddaou, der zudem festhielt: „Der SC Idar-Oberstein hat den Sieg einen Ticken mehr gewollt.“ Neben ihm saß bei der Pressekonferenz Christian Henn und strahlte. Kein Wunder: Die Serie des Co-Trainers der Idarer hatte nämlich gehalten. „Ich bin als Chefcoach in der Oberliga noch ungeschlagen“, hatte er noch am Donnerstag gewitzelt. Einmal hatte Henn „Boss“ Kakala bis dahin an der Linie vertreten und prompt einen Dreier gegen Wormatia Worms eingefahren. Nun wiederholte er das Kunststück gegen Gonsenheim. In beiden Fällen brummte Kakala eine Rotsperre ab – und wie schon gegen die Wormatia betrachtete er das Spiel gegen Gonsenheim einsam an der Barriere auf der Gegengeraden im Haag als einer von 320 Zuschauern.

i Der gesperrte Cheftrainer auf der Gegengeraden. Tomasz Kakala war zum Zuschauen verdammt, konnte nicht von der Bank aus einwirken. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Und zu Beginn dürfte ihm das Hinsehen schwergefallen sein. Der SC schwamm nämlich mächtig über den Stadion-Rasen. Die Gonsenheimer kombinierten sich nämlich scheinbar locker leicht durchs Mittelfeld nach vorne, und die Idarer bekamen sie nicht zu packen. Möglichkeiten für die Gäste waren folgerichtig. Ganz viel Glück hatte der SC in Minute 13 bei einer Doppelchance, als zunächst Abdellatif El Mahmoudi an einer Rettungsaktion von Geburtstagskind Flavius Botiseriu auf der Linie scheiterte und dann Maurice Neukirch den Nachschuss aus zwei Metern über das gähnend offene Gehäuse setzte.

Die Idarer kurierten sich von dem Schreck mit der ersten eigenen Möglichkeit, aber Marius Botiserius Lupfversuch nach Pass von Colin Fuchs flog neben das Tor (15.). „Wir haben uns ins Spiel reingekämpft“, sagte Kakala und erklärte die Probleme: „Wir wollten anlaufen, wollten früh Druck auf Gonsenheim ausüben. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Gonsenheim hat Räume gefunden und wir haben keinen Zugriff bekommen.“ Eine taktische Anpassung veränderte alles. Henn erläuterte: „Wir haben etwas umgestellt und uns vor allem tiefer aufgestellt. Daraufhin kamen mehr lange Bälle von Gonsenheim.“ Die der SC wiederum mit den Bäumen Kevin Kraus und Niklas Brach in der Innenverteidigung zuverlässig abräumte.

Danial Rafisamii ist der Oberblitzeschleuderer und Sorgen um Alex

Tatsächlich biss sich der SC in das Spiel, gestaltete es zunächst ausgeglichen und hatte es nach einer halben Stunde endgültig im Griff. Ruben Strack hatte daran seinen Anteil. Der A-Junior hütete erneut für den angeschlagenen Tobias Edinger die SC-Kiste, wackelte auch bei der einen oder anderen Aktion ein bisschen, doch in der 30. Minute war er gegen den frei vor ihm auftauchenden El Mahmoudi voll da und parierte prächtig.

Strack hielt da schon die 1:0-Führung des SC fest, die – wie bereits erwähnt – ein wenig an den Blitz aus heiterem Himmel erinnerte. Oberblitzschleuderer war Danial Rafisamii, der mit einem flachen Traumpass durchs Zentrum, die Gonsenheimer Abwehr aufschlitzte. Florian Zimmer verdedelte das herrliche Zuspiel mit der perfekten Ballannahme und dem perfekten Abschluss. Wie ein Golfer beim Putten legte der Torjäger die Kugel zum 1:0 in die Ecke (25.). Der Zimmer-Service lieferte zum 19. Mal in dieser Oberliga-Runde.

Robin Hill und Marius Botiseriu hätten nach einem sehr schönen Angriff auf 2:0 stellen können, spielten aber lieber noch einmal ab, statt aus den Halbpositionen zu schießen (35.). Und dann musste der SC noch eine bittere Pille schlucken. Alex verletzte sich, als er gefoult wurde. Schade war das, weil der Brasilianer bis dahin Spielfreude pur versprühte, schlimm, weil er sich womöglich eine heftige Knieverletzung zugezogen hat. „Die erste Diagnose lautet Kreuzbandriss“, informierte Henn. Gewissheit kann aber erst eine eingehendere Untersuchung im Laufe dieser Woche bringen.

„Wir haben gerade das Momentum auf unserer Seite“

Christian Henn

Die Führung war schon nach fünf Minuten im zweiten Abschnitt hin. Wieder kam Gonsenheim besser ins Spiel, und Bertan Tepedibi versenkte einen Freistoß mit links über die Mauer zum 1:1 (50.). Nun wankten die Idarer. „Ich hatte das Gefühl, dass wir Oberwasser haben“, sagte SVG-Coach Ddaou. Er war nicht der Einzige mit diesem Gefühl. Die meisten der 320 Zuschauer bangten etwas um und mit dem SC. Vor allem, als Santiago Babovic einen Flankenwechsel volley in Richtung Tor schmetterte, aber ein paar Zentimeter zu hoch gezielt hatte (57). „Es ist nicht einfach, solch gute Mannschaften wie Gonsenheim 90 Minuten im Griff zu haben“, stellte Kakala klar. Henn meinte: „Es gibt Phasen, die man überstehen muss. Und dann haben wir gerade das Momentum auf unserer Seite.“

Dieses Momentum lächelte den Idarern in Form eines Freistoßes von links draußen in der Nähe der Gästebank zu. Rafisamii – der aufälligste SC-Akteur – zirkelte die Kugel nach innen. Dort am rechten Fünfereck stieg Kraus zum Kopfball hoch. Der Ex-Profi verfehlte die Kugel zwar, aber in seinem Windschatten kam sein Innenverteidiger-Kollege Brach angerauscht, der das 2:1 köpfte (63.). Dass das Spiel damit entschieden war, wusste da noch keiner, doch man konnte es in den nächsten Minuten ahnen, weil der SV Gonsenheim nun noch mehr auf den „langen Hafer“ setzte. Ein untaugliches Mittel gegen die bärenstarken SC-Innenverteidiger Kraus und Brach.

Marius Botiseriu schraubt den Deckel drauf

19 Minuten vor Schluss schraubte der SC dann schon den Deckel auf die Partie – und es war ein herrliches Tor. In der Entstehung wie beim Abschluss. Kämpferisch, mit einer Grätsche, hielt Zimmer den Ball tief in der Gonsenheimer Hälfte im Spiel, statt ihn ins „Aus“ rutschen zu lassen. Zimmer stocherte die Kugel zu Dennis Kaucher, der in der 43. Minute eingewechselt worden war und eine klasse Leistung als Linksverteidiger bot. Kaucher spielte sich links per Doppelpass durch, wobei Zimmer ihm die Kugel mit der Hacke in den Lauf legte. Kauchers Flanke zischte durch den Strafraum zu Marius Botiseriu. Der hätte jetzt eigentlich draufhalten können, aber irgendwie hätte das nicht zum künftigen Spielertrainer von B-Klässler SG Niederhambach/Schwollen gepasst. Botiseriu nahm die Kugel an und Tempo auf, spielte bei seinem Diagonalsolo durch den Sechzehner ein paar Gonsenheimer aus und tunnelte dann Paul Simon im Tor zum 3:1 (71.).

Damit blieb der SC zum fünften Mal in Folge ohne Niederlage, schnappte sich dabei drei Siege und baute somit seine Serie auf elf Punkte in Folge auf. Und weil auch die Spiele der Konkurrenz im Abstiegskampf durchaus im Sinne der Idarer verliefen, konnte Henn festhalten: „Das war ein guter Spieltag für uns.“ Wohl wahr, denn der SC rückte auf Rang elf und damit ans sichere Ufer. Henn stellte aber auch umgehend klar: „Wir haben noch nichts gewonnen, vor uns liegt noch harte Arbeit.“ Auch das ist richtig, denn nachdem der FSV Mainz 05 II in der Regionalliga erneut verloren hat und in großer Abstiegsgefahr schwebt, muss man davon ausgehen, dass aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nicht nur drei Teams den Weg in die Verbandsliga antreten müssen, sondern vier. Auf diesem gefährlichen viertletzten Platz rangiert nun der FV Eppelborn, der drei Zähler weniger auf dem Konto hat als der SC und just am Samstag Gastgeber der Idarer ist.

SC Idar-Oberstein – SV Gonsenheim 3:1 (1:0)

SC Idar-Oberstein: Strack – Do. Bauer (64. Stallbaum), Kraus, Brach, F. Botiseriu – Fuchs (64. Amidon), Rafisamii – M. Botiseriu (84. Yerima), Alex (43. Kaucher), Hill – Zimmer (84. Bambach).

SV Gonsenheim: Simon – Karakaya, Jindra, Hangatta, Tepedibi – Klein (84- Lapre), Cucchiara (84. Heine), Coric (72. Wilhelm), Neukirch – El Mahmoudi, Cem (11. Babovic).

Schiedsrichter: Jan-Hagen Engel (SV Gonzerath).

Zuschauer: 320.

Rote Karte: SVG-Co-Trainer Gündüz (45. auf dem Weg in die Pause wegen Reklamierens).

Tore: 1:0 Zimmer (25.), 1:1 Tepedibi (50.), 2:1 Brach (63.), 3:1 M. Botiseriu (71.).

Beste Spieler: Rafisamii, Kraus, Brach – Neukirch, Tepedibi.