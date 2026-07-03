18-Jähriger mit Kreuzbandriss
Nevio Kunz sieht Koblenz als große Chance
Symbolbild
Symbolbild
Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Der junge Fußballer Nevio Kunz, der sich in der Oberliga beweisen will, kämpft sich aktuell nach einem Kreuzbandriss zurück. Wird er dem FC Rot-Weiss Koblenz bald zur erhofften Verstärkung verhelfen?

Lesezeit 1 Minute
Der 18-jährige Nevio Kunz soll das Mittelfeld des Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz ab der kommenden Saison verstärken. Wenn alles gut läuft ab September, denn aktuell laboriert Kunz noch an einem Kreuzbandriss, den er sich in der A-Jugend von Alemannia Aachen zugezogen hatte.

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport
Jetzt abonnieren!
Newsletter "Neues aus der Fußball-Oberliga"

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren