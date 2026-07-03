Der junge Fußballer Nevio Kunz, der sich in der Oberliga beweisen will, kämpft sich aktuell nach einem Kreuzbandriss zurück. Wird er dem FC Rot-Weiss Koblenz bald zur erhofften Verstärkung verhelfen?
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Der 18-jährige Nevio Kunz soll das Mittelfeld des Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz ab der kommenden Saison verstärken. Wenn alles gut läuft ab September, denn aktuell laboriert Kunz noch an einem Kreuzbandriss, den er sich in der A-Jugend von Alemannia Aachen zugezogen hatte.