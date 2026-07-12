Der FV Engers hat ein gutes Trainingslager in Waldesch hinter sich, allerdings mit dem einen oder anderen Wermutstropfen personeller Art. Das war auch ein Punkt, der zum 1:3 im Test gegen Hessen-Oberligist FC Eddersheim führte.
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Noch sind es knappe drei Wochen bis zum Saisonstart in der Fußball-Oberliga – und der FV Engers verfügt bereits über ein stattliches Lazarett. Auf nicht weniger als neun verletzte und erkrankte Spieler musste FVE-Trainer Julian Feit verzichten, als zum Ende des dreitägigen Trainingslagers in Waldesch ein Testspiel gegen den hessischen Oberligisten FC Eddersheim anstand.