1:3 nach drei Tagen Waldesch Neuner-Lazarett trübt gutes Engerser Trainingslager Stefan Kieffer 12.07.2026, 16:10 Uhr

i Coach Julian Feit (rechts) mit den neuen Spielern (von links) Enrico Rößler (FC Emmelshausen-Karbach), Jonathan Kap (Eisbachtaler Sportfreunde), Leon Odenthal (EGC Wirges), Gabriel Jost (Eisbachtaler Sportfreunde), Jesper Penterman (Viktoria Aschaffenburg) und Ajrjan Bajrami (RW Koblenz). Auf dem Foto fehlt der verletzte Roman Hudov (FC Cosmos Koblenz). Im Test gegen Eddersheim in Waldesch fehlten noch acht weitere Spieler, der FVE verlor mit 1:3. Jörg Niebergall. V Engers: Die Neuen 2026/27 Engers. Gleich sieben Neuzugänge präsentiert Fußball-Oberligist FV Engers seinen Fans vor dem Startschuss in die Saison 2026/27. Von links: Enrico Rößler (FC Emmelshausen-Karbach), Jonathan Kap (Eisbachtaler Sportfreunde), Le

Der FV Engers hat ein gutes Trainingslager in Waldesch hinter sich, allerdings mit dem einen oder anderen Wermutstropfen personeller Art. Das war auch ein Punkt, der zum 1:3 im Test gegen Hessen-Oberligist FC Eddersheim führte.

Noch sind es knappe drei Wochen bis zum Saisonstart in der Fußball-Oberliga – und der FV Engers verfügt bereits über ein stattliches Lazarett. Auf nicht weniger als neun verletzte und erkrankte Spieler musste FVE-Trainer Julian Feit verzichten, als zum Ende des dreitägigen Trainingslagers in Waldesch ein Testspiel gegen den hessischen Oberligisten FC Eddersheim anstand.







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