Neuer Trainer will in Engers nicht alles umkrempeln

13 Jahre war Sascha Watzlawik Trainer in Engers – und hat ein bestelltes Feld hinterlassen. Sein Nachfolger Julian Feit will darauf aufbauen und eigene Akzente setzen. Helfen sollen dabei auch interessante Neuzugänge

Beim FV Engers beginnt eine neue Zeitrechnung. Nach 13 erfolgreichen Jahren mit Sascha Watzlawik muss sich der Fußball-Oberligist an ein neues Trainerteam gewöhnen und fiebert vor allem dem DFB-Pokalspiel gegen den Bundesliga-Dritten Eintracht Frankfurt am Sonntag, 17. August, um 13 Uhr im Koblenzer Stadion Oberwerth entgegen.

„Da hat uns Watze mit den Jungs die Chance auf ein einmaliges Erlebnis hinterlassen“, freut sich der neue Coach Julian Feit. „Doch das eigentliche Highlight ist für mich, dass ich endlich Trainer des FV Engers sein darf.“ Der 31-jährige Trainer lobt seinen neuen Klub in den höchsten Tönen. „Der Zusammenhalt ist außergewöhnlich, die Mannschaft hat von meinem Vorgänger viele Werte mitbekommen, die mit meinen übereinstimmen.“

Gelungenes Trainingslager auf und neben dem Platz

Für alle, die der „Ära Watzlawik“ jetzt schon nachtrauern, hat der neue Trainer eine gute Nachricht: „Das Wichtigste ist: Alles bleibt genauso, wir werden wenig verändern, aber an der einen oder anderen Stelle etwas ergänzen. Die Zuschauer sollen gleich erkennen: Da spielt der FV Engers.“ In der Vorbereitung erwies sich Feit als engagierter Mann am Spielfeldrand, der viel korrigiert und auch mal lauter wird, wenn es nicht so läuft wie abgesprochen. Im vorletzten Testspiel gegen seinen Ex-Klub Ahrweiler BC zeigte der FVE seine zwei Gesichter und verlor nach einer schwachen zweiten Halbzeit mit 2:4.

i Wendig verändern, nur das ein oder andere ergänzen: Julian Feit hat eine klare Vorstellung davon, wie er die Aufgabe beim FV Engers angehen will. René Weiss

Eine Woche zuvor hatten Trainerteam und Mannschaft ein dreitägiges Trainingslager bezogen, trainierten auf dem Rasenplatz des SV Waldesch und nahmen Quartier im Forsthaus auf dem Remstecken, das vom ehemaligen FVE-Spieler Carsten Nowag geführt wird. „Wir fanden dort Super-Bedingungen vor“, schwärmt Feit, „inhaltlich sind wir einen großen Schritt vorangekommen.“ Neben schweren Beinen vom umfangreichen Trainingsprogramm nahmen die Beteiligten auch menschlich einiges mit: „Wir haben viel Zeit neben dem Platz miteinander verbracht“, berichtet der Trainer, „und haben nicht nur über Fußball und unsere Mannschaft gesprochen.“ Zum Abschluss gelang ein 7:0-Sieg gegen den FCA Darmstadt.

Mehr Optionen dank Bermel, Wambach und Ed-Daoudi

Neuzugang Paul Bermel, der zuletzt beim Ahrweiler BC zwei Jahre lang unter Feit gespielt hat, stand mit dem FVE schon vor der Trainer-Verpflichtung in Kontakt. „Ich fühle mich bereit für den nächsten Schritt“, sagt Bermel. „Dass Julian mein Trainer bleibt, macht mir den Einstieg hier leichter.“ Am FVE schätzt der 21-Jährige vor allem „das familiäre Umfeld, das mich sehr warmherzig aufgenommen hat“.

Den nächsten Karriereschritt plant auch Stürmer Nils Wambach, der als Torjäger in Bezirks- und Rheinlandliga aufgefallen ist. Zuletzt traf der lange Mittelstürmer für Rheinlandligist SG 99 Andernach in zwei Spielzeiten 31 und 30 Mal ins Schwarze, häufig mit dem Kopf. „Was mich heraushebt, ist meine Kopfballstärke“, bestätigt der 24-Jährige, „aber mit dem Ball am Fuß klappt es auch ganz gut.“ Trotz etlicher Angebote hat sich Wambach früh für seinen neuen Klub entschieden: „Ich habe zu Engers eine besondere Beziehung, weil mein Opa und mein Vater schon für den FVE gespielt haben“, erzählt Wambach. „So schließt sich der Familienkreis.“

„Er ist ein Spieler für die besonderen Momente.“

FVE-Trainer Julian Feit über Ayman Ed-Daoudi

Mit Tempo und Dribbelstärke überzeugt Ayman Ed-Daoudi, der vom Oberliga-Aufsteiger FC Cosmos Koblenz über den Rhein gewechselt ist. „Er ist ein Spieler für die besonderen Momente“, sagte Feit über den 21-jährigen Marokkaner, der höchstens in Sachen taktische Disziplin noch dazulernen muss. Feit ist überzeugt: „Hier finde ich 25 sensationelle Spieler vor, für mich sind das alles Neuzugänge. Wenn man den Kader durchgeht, ist jeder Spieler extrem spannend von der fußballerischen Qualität her, aber auch vom Charakter und von der Mentalität.“

Und alle, deren Fokus sich bereits jetzt auf das Pokal-Highlight gegen die Eintracht richtet, erinnert Feit daran, dass die Punktspielsaison für den FVE bereits zwei Wochen vorher beginnt: „Wir werden die Oberligaspiele in Idar-Oberstein und gegen Auersmacher mit derselben Intensität angehen, wie wir uns auf Frankfurt vorbereiten.“

„Gutes Gefühl“ für den Start: Gelungene FVE-Generalprobe gegen Eintracht Trier

Sieben Spiele, darunter auch ein Blitzturnier gegen die beiden Rheinlandligisten SG 2000 Mülheim-Kärlich und SG 99 Andernach, absolvierte der FV Engers in Vorbereitung auf die anstehende Oberligasaison. Die Generalprobe jedenfalls kann als durchaus gelungen bezeichnet werden: Da nämlich war Regionalligist SV Eintracht Trier kurzfristig für den FC Eddersheim (Hessenliga) eingesprungen – und musste sich am Ende mit 0:1 geschlagen geben. Inwieweit die Startformation und das 4-2-3-1-System mit Manuel Simons in der Spitze schon Aufschluss über die erste Elf beim Auftakt beim SC Idar-Oberstein geben, das wollte sich Trainer Julian Feit noch offen lassen, zumal sich Last-Minute-Neuzugang Evren Akahiskali, der in der 72. Minute eingewechselt wurde, mit seinem Treffer durchaus angeboten haben dürfte.

Der FVE fuhr damit in der Vorbereitung Siege gegen Südwest-Verbandsligist Eintracht Bad Kreuznach, gegen den hessischen Verbandsligisten 1. FCA Darmstadt und eben gegen Trier ein, zudem gab es ein Remis gegen Andernach sowie Niederlagen gegen Mülheim-Kärlich, die U23 von Mainz 05 und gegen Rheinlandligist Ahrweiler BC. Feit freute sich jedenfalls, dass sich sein Team durch den Sieg gegen Trier „ein gutes Gefühl“ für den Ligastart geholt hat.

FV Engers

Zugänge: Nils Wambach (SG 99 Andernach), Paul Bermel (Ahrweiler BC), Ayman Ed-Daoudi (FC Cosmos Koblenz), Franjo Serdarusic (TuS Koblenz), Nino Benamor (A-Jugend VfR Eintracht Koblenz), Evren Akahiskali (SV Elversberg U19).

Abgänge: Mike Borger (SG 99 Andernach), Jannik Stoffels (VfB Linz), Enrico Rößler (FC Emmelshausen-Karbach), Justin Klein (FC Berdenia Berbourg/Luxemburg), Stanley Precker (Ziel unbekannt) Jeremy Mekoma (FC Cosmos Koblenz).

Kader, Tor: Franjo Serdarusic, Safet Husic, Nino Benamor.

Abwehr: David Eberhardt, Christian Meinert, Max Schmitten, Vadim Semchuk, Lukas Szymczak.

Mittelfeld: Evren Akahiskali, Ayman Ed-Daoudi, Delil Arbursu, Paul Bermel, Serkan Göcer, Altrin Hoti, Kevin Lahn, Lukas Müller, Goran Naric, Manoel Splettstößer, Marcel Stieffenhofer, Mattis Thewalt, Jonas von Haacke.

Angriff: Hasan-Hüseyin Kesikci, Louis Klapperich, Gabriel Müller, Manuel Simons, Nils Wambach, Justin Willma.

Trainer: Julian Feit.

Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz und im Pokal so weit wie möglich kommen.

Favoriten der Liga: Pirmasens, Kaiserslautern, Worms.