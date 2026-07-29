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Neuer Trainer und großer Umbruch beim Neuling Ahrweiler
Der Ahrweiler BC 2026/2027 mit (hinten, von links) Jeff Ampadu, Altin Mulaki, Kevin Wetschorek, Dian Murseli, Beykan Sengül, Din
Der Ahrweiler BC 2026/2027 mit (hinten, von links) Jeff Ampadu, Altin Mulaki, Kevin Wetschorek, Dian Murseli, Beykan Sengül, Din Alajbegovic, Younes Khabbach, Gabriel Sola Vicente, Max Mattschall, Samson Sayongo, Redon Thaqi; (Mitte, von links) Roman Voloshchuk, Jonny Susa (Sportlicher Leiter), Christopher Theisen (Trainer), Roger Stoffels (Co-Trainer), Michael Berg (TW Trainer), Niklas Röder (Physiotherapeut), Muris Susa (Assistenztrainer), Ralf Zimmermann (Teamkoordinator), Gerd Treffer (Präsident), Tomoya Kitazawa sowie (vorne, von links) Shota Nagano, Kelvin Lunga, Mehrschad Kardan, Bruno Soares, Michael Zadach, Justin Hellenthal, Yannick Röllgen, Aron Seck, Sanih Music, Kaito Nakamura und Ebrima Demba.
Martin Gausmann

Wie wird sich der Ahrweiler BC in der Oberliga schlagen nach dem großen Umbruch im Zuge des Aufstiegs? Diese Frage stellen sich viele. Neu-Trainer Christopher Theisen stellt sich vor allem der für ihn „extrem spannenden Herausforderung“.

Lesezeit 4 Minuten
Christopher Theisen bringt es auf den Punkt: „Es ist eine größere Herausforderung als gedacht, aber es ist extrem spannend. Wir wollen den Entwicklungsschritt gemeinsam hin zu einem Oberliga-Team gehen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Team und dem Staff, wir sind sehr gut aufgestellt.
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