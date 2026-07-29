Wie wird sich der Ahrweiler BC in der Oberliga schlagen nach dem großen Umbruch im Zuge des Aufstiegs? Diese Frage stellen sich viele. Neu-Trainer Christopher Theisen stellt sich vor allem der für ihn „extrem spannenden Herausforderung“.
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Christopher Theisen bringt es auf den Punkt: „Es ist eine größere Herausforderung als gedacht, aber es ist extrem spannend. Wir wollen den Entwicklungsschritt gemeinsam hin zu einem Oberliga-Team gehen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Team und dem Staff, wir sind sehr gut aufgestellt.