Das Rheinlandpokal-Aus im Viertelfinale gegen den Regionalligisten Eintracht Trier wirkt sicherlich noch nach beim Oberligisten FV Engers. Trotzdem will der direkt wieder in den „Flow“ kommen. Ob der FV Dudenhofen dafür der richtige Gegner ist?
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Auf den Fußball-Oberligisten FV Engers wartet eines der Dinge, die im Sport unter die Rubrik große Kunst fallen. Nämlich eine Enttäuschung abzuhaken und schnell wieder den Kopf hochzunehmen für eine Aufgabe, die nicht annähernd mit der vom Mittwoch im Rheinlandpokal-Viertelfinale vor 1250 Zuschauern beim verdienten 1:4 gegen Eintracht Trier zu vergleichen ist.