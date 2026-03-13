FVE daheim gegen Dudenhofen Nach dem Pokal-Aus wartet auf Engers die große Kunst Mirko Bernd 13.03.2026, 14:53 Uhr

i Am Mittwochabend war die Enttäuschung bei Engers nach dem Rheinlandpokal-Aus gegen Entracht Trier zwar groß, am Samstag wollen (von links) Max Schmitten, Marcel Stieffenhofer udn Vadym Semchuk aber wieder mit erhobenen Köpfen das Heimspiel in der Oberliga gegen Dudenhofen angehen. Jörg Niebergall

Das Rheinlandpokal-Aus im Viertelfinale gegen den Regionalligisten Eintracht Trier wirkt sicherlich noch nach beim Oberligisten FV Engers. Trotzdem will der direkt wieder in den „Flow“ kommen. Ob der FV Dudenhofen dafür der richtige Gegner ist?

Auf den Fußball-Oberligisten FV Engers wartet eines der Dinge, die im Sport unter die Rubrik große Kunst fallen. Nämlich eine Enttäuschung abzuhaken und schnell wieder den Kopf hochzunehmen für eine Aufgabe, die nicht annähernd mit der vom Mittwoch im Rheinlandpokal-Viertelfinale vor 1250 Zuschauern beim verdienten 1:4 gegen Eintracht Trier zu vergleichen ist.







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