Gegen den FC Victoria Rosport hielt der FV Engers lange gut mit. Am Ende musste sich der FVE dem Kontrahenten aus der ersten Liga Luxemburgs aber deutlich geschlagen geben.
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Der FV Engers hat im Testspiel gegen den luxemburgischen Erstligisten FC Victoria Rosport eine 2:7 (2:2)-Niederlage kassiert. Auf dem Sportgelände in Demerath in der Vulkaneifel zeigte der Fußball-Oberligist vor allem in der ersten Hälfte und zu Beginn des zweiten Durchgangs eine ansprechende Leistung, ehe sich der FC hintenraus absetzen konnte.