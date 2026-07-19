Niederlage gegen Rosport Nach 55 Minuten lässt beim FV Engers die Kraft nach Lukas Erbelding 19.07.2026, 08:12 Uhr

i Im Testspiel gegen den FC Victoria Rosport unterlagen Trainer Julian Feit und der FV Engers letzten Endes deutlich mit 2:7. Jörg Niebergall

Gegen den FC Victoria Rosport hielt der FV Engers lange gut mit. Am Ende musste sich der FVE dem Kontrahenten aus der ersten Liga Luxemburgs aber deutlich geschlagen geben.

Der FV Engers hat im Testspiel gegen den luxemburgischen Erstligisten FC Victoria Rosport eine 2:7 (2:2)-Niederlage kassiert. Auf dem Sportgelände in Demerath in der Vulkaneifel zeigte der Fußball-Oberligist vor allem in der ersten Hälfte und zu Beginn des zweiten Durchgangs eine ansprechende Leistung, ehe sich der FC hintenraus absetzen konnte.







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