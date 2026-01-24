FCEK verliert 1:5 in Mainz Moreno Fell und Malli netzen gegen Emmelshausen-Karbach Mirko Bernd 24.01.2026, 16:42 Uhr

i Der FC Emmelshausen-Karbach (in Blau) hat bei der U23 des FSV Mainz 05 eine 1:5-Testspielniederlage kassiert, hielt aber vor allem in der ersten Hälfte sehr gut mit. Matthias Bernd

Der Oberligist FC Emmelshausen-Karbach hat eine starke erste Hälfte bei einem starken Gegner gespielt. Am Ende hat sich bemerkbar gemacht, dass gerade hinten einige Akteure beim FCEK fehlten beim 1:5 gegen die Mainzer U23 um Moreno Fell und Malli.

Der Fußball-Oberligist FC Emmelshausen-Karbach hatte es in seinem ersten Testspiel draußen mit einem Gegner zu tun, der zum einen Tabellendritter der Regionalliga Südwest ist und zum anderen einige illustre Namen in seinen Reihen hat. Trotzdem hielt der Oberliga-Fünfte, der im Defensivbereich einige Ausfälle zu beklagen hatte, vor allem in der ersten Hälfte beim 1:5 (1:2) auf dem Kunstrasen 1 des Wolfgang-Frank-Campus bei der U23 des FSV Mainz ...







