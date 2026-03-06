1. FC Kaiserslautern II kommt
Moral Fusters Debüt auf der Cosmos-Bank hat es in sich
Mit dem letzten Test in Engers (1:3) war Manuel Moral Fuster zumindest eine Hälfte lang zufrieden, im Heimspiel gegen den Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern II benötigt Cosmos Koblenz um seinen neuen Coach am Sonntag allerdings zwei solcher Hälften, um etwas Zählbares mitznehmen.
Jörg Niebergall

Das wird ein spannendes Debüt für den neuen Cosmos-Coach Manuel Moral Fuster: Das erste Pflichtspiel in der Oberliga geht direkt gegen den Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern II. Es ist der Auftakt in ein knackiges Programm für die Koblenzer.

Für den Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz und seinen neuen Trainer Manuel Moral Fuster geht es direkt in die Vollen beim Start aus der Winterpause: Zu Gast auf dem Kunstrasen Schmitzers Wiese ist am Sonntag (15 Uhr) der Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern II, der mit einem Punkt vor Pirmasens das Feld anführt.

