Das wird ein spannendes Debüt für den neuen Cosmos-Coach Manuel Moral Fuster: Das erste Pflichtspiel in der Oberliga geht direkt gegen den Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern II. Es ist der Auftakt in ein knackiges Programm für die Koblenzer.
Lesezeit 2 Minuten
Für den Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz und seinen neuen Trainer Manuel Moral Fuster geht es direkt in die Vollen beim Start aus der Winterpause: Zu Gast auf dem Kunstrasen Schmitzers Wiese ist am Sonntag (15 Uhr) der Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern II, der mit einem Punkt vor Pirmasens das Feld anführt.