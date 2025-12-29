Moral Fuster unterschreibt und bastelt schon am Kader

Der FC Cosmos Koblenz hat einen neuen Trainer und Nachfolger von Yusef Emre Kasal gefunden: Es ist Manuel Moral Fuster. Was hinter den Kulissen spekuliert wurde, ist nun Fakt. Der 38-Jährige mit interessanter Vita hat einiges vor beim Oberligisten.
Der Zeitpunkt war gut gewählt: Just am Geburtstag von Manuel Moral Fuster und kurz nach Weihnachten hat Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz den nun 38-Jährigen als neuen Trainer und Nachfolger von Yusuf Emre Kasal vorgestellt. Der hatte die „Cosmonauten“ nach fast genau zwei Jahren verlassen, eine einvernehmliche Trennung, wie beide Seiten versicherten.