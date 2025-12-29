Cosmos Koblenz hat neuen Coach Moral Fuster unterschreibt und bastelt schon am Kader Mirko Bernd 29.12.2025, 12:09 Uhr

i Von Rot-Weiss Koblenz zu Cosmos Koblenz: Manuel Moral Fuster, der bis zur Winterpause die Regionalliga-A-Junioren von Rot-Weiss trainiert und mit ihnen unter anderem Mitte August im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel gespielt hat, von der 0:2-Niederlage stammt auch unser Foto. Moral Fuster war auch sportlicher Leiter im Jugendbereich, nun geht es für ihn zurück in den Seniorenfußball beim Oberliga-Achten als Nachfolger von Yusuf Emre Kasal. René Weiss

Der FC Cosmos Koblenz hat einen neuen Trainer und Nachfolger von Yusef Emre Kasal gefunden: Es ist Manuel Moral Fuster. Was hinter den Kulissen spekuliert wurde, ist nun Fakt. Der 38-Jährige mit interessanter Vita hat einiges vor beim Oberligisten.

Der Zeitpunkt war gut gewählt: Just am Geburtstag von Manuel Moral Fuster und kurz nach Weihnachten hat Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz den nun 38-Jährigen als neuen Trainer und Nachfolger von Yusuf Emre Kasal vorgestellt. Der hatte die „Cosmonauten“ nach fast genau zwei Jahren verlassen, eine einvernehmliche Trennung, wie beide Seiten versicherten.







