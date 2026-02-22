Keine Tore, aber eigene Erkenntnisse brachte das Duell der Koblenzer Oberliga-Stadtrivalen FC Cosmos Koblenz und FC Rot-Weiss Koblenz. Es war der von den Trainern gewünschte Härtetest, bei Cosmos stand bekanntlich ein Ex-Rot-Weiss-Mann an der Linie.
Klar, Fatih Cift hatte sich etwas dabei gedacht, als es darum ging, zum Ende der Winterpause einen Gegner für den letzten Härtetest zu finden, bevor am kommenden Wochenende die Saison in der Fußball-Oberliga fortgesetzt wird. „Wir spielen am Samstag gegen Emmelshausen-Karbach, dann steht unter der Woche der Pokal an bevor wir dann in Pirmasens ran müssen.