0:0 beim Koblenzer Härtetest Moral Fuster und Cift im Stadtduell auf Wellenlänge Klaus Reimann 22.02.2026, 09:26 Uhr

i Pflichtspielcharakter im Testspiel: Zwischen Cosmos Koblenz (in Blau) und Rot-Weiss Koblenz war es intensiv auf Schmitzers Wiese. Dabei avancierte der in der Winterpause geholte Ex-Profi Josè-Junior Matuwila (rechts, links Nao Oriyama) direkt zum Abwehrchef bei Cosmos gegen Rot-Weiss um Almir Ahmetaj (vorne) und Mo Maroc. Jörg Niebergall

Keine Tore, aber eigene Erkenntnisse brachte das Duell der Koblenzer Oberliga-Stadtrivalen FC Cosmos Koblenz und FC Rot-Weiss Koblenz. Es war der von den Trainern gewünschte Härtetest, bei Cosmos stand bekanntlich ein Ex-Rot-Weiss-Mann an der Linie.

Klar, Fatih Cift hatte sich etwas dabei gedacht, als es darum ging, zum Ende der Winterpause einen Gegner für den letzten Härtetest zu finden, bevor am kommenden Wochenende die Saison in der Fußball-Oberliga fortgesetzt wird. „Wir spielen am Samstag gegen Emmelshausen-Karbach, dann steht unter der Woche der Pokal an bevor wir dann in Pirmasens ran müssen.







Artikel teilen

Artikel teilen