Wichtige Woche beim FC und TSV Mitglieder entscheiden über Fußball-Ehe, Exposito geht 15.12.2024, 13:23 Uhr

i Evan Exposito (in Blau, vorne) wird den FC Karbach im Winter wieder verlassen, er war erst im September zum Oberligisten gekommen. hjs-Foto

Zu Beginn dieser Woche entscheiden die Mitglieder des FC Karbach und des TSV Emmelshausen, ob die beiden größten Klubs im Vorderhunsrück bald gemeinsame Sache machen. Nebenbei hat ein Spieler den FCK um die Auflösung seines Vertrags gebeten.

Eine zukunftsweisende Woche steht für den Fußball-Oberligisten FC Karbach an. Und in diesem Zusammenhang auch für den Mitte-Bezirksligisten TSV Emmelshausen, denn am Montag entscheiden die Mitglieder in Karbach darüber, ob es ab Sommer den Zusammenschluss der beiden Vorderhunsrück-Klubs zu einem großen gemeinsamen Verein gibt.

