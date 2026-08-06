Manche Geschichten schreibt tatsächlich wohl nur der Fußball. Wie die vom FC Germania Mallorca, dem ersten “deutschen“ Klub auf der Baleareninsel. Der hat sich große Ziele auf die Fahne geschrieben, Jeremy Mekoma soll dabei helfen.
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Der FC Germania Mallorca hat sich große Ziele gesetzt: From Zero to La Liga lautet das Motto des vom ehemaligen Bundesliga-Profi Torsten Legat, der mittlerweile aber eher aus Reality-Formaten bekannt ist, und Aleks Petrovic (ebenfalls ein Reality-Star), Immobilienmakler Amir Aziz und dem mallorquinischen Unternehmer Nick Pinior gegründeten ersten deutschen Fußballklub auf Mallorca.