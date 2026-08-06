Ziel: From Zero to La Liga Mekoma stürmt zum „Ballermann-Klub“ Germania Mallorca Mirko Bernd 06.08.2026, 09:01 Uhr

i Jeremy Mekoma (in Blau) wird künftig für neu gegründeten deutschen Klub FC Germania Mallorca auflaufen und dort versuchen, große Träume wahr werden zu lassen. Der Verein fängt in der niedrigsten spanischen Liga an – und will hoch hinaus. „From Zero to La Liga“ lautet das Motto.. René Weiss

Manche Geschichten schreibt tatsächlich wohl nur der Fußball. Wie die vom FC Germania Mallorca, dem ersten “deutschen“ Klub auf der Baleareninsel. Der hat sich große Ziele auf die Fahne geschrieben, Jeremy Mekoma soll dabei helfen.

Der FC Germania Mallorca hat sich große Ziele gesetzt: From Zero to La Liga lautet das Motto des vom ehemaligen Bundesliga-Profi Torsten Legat, der mittlerweile aber eher aus Reality-Formaten bekannt ist, und Aleks Petrovic (ebenfalls ein Reality-Star), Immobilienmakler Amir Aziz und dem mallorquinischen Unternehmer Nick Pinior gegründeten ersten deutschen Fußballklub auf Mallorca.







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