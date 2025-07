Der FC Cosmos hat allem Anschein nach eine schlagkräftige Mannschaft beisammen. Ein Akteur vom FV Engers komplettiert den Kader, der Oberliga-Aufsteiger will fortan weniger Fluktuation in der Mannschaft.

Es war mächtig Zug drin beim Training des FC Cosmos. Trainer Yusuf Kasal ließ beim Abschluss-Spiel auf der Schmitzers Wiese als Schiedsrichter einige Male manches Foul geflisstentlich durchgehen, die Akteure sollen sich in der heißen Phase der Vorbereitung auf die Oberliga-Saison nicht schonen. Deutlich sichtbar: Der Aufsteiger überlässt nach dem Intermezzo in der Rheinlandliga nichts dem Zufall, Kasal hat einen Kader beisammen, der in der anstehenden Saison so manchen Favoriten ärgern könnte.

Hunsrücker Grenz kommt als Nummer zwei

Für den Trainer ist das Zukunftsmusik, er ist erst einmal froh, dass nun die Personalplanungen abgeschlossen sind. „Wir sind durch“, bestätigt Orhan Lokurlu, der Sportliche Leiter, der die Einheit am Seitenrand verfolgte. Allenfalls links hinten, wo der ebenso schnelle wie zweikampfstarke Matthias Heck (kommt aus Wittlich) gesetzt sein dürfte, könnte noch ein Vertreter für ihn geholt werden. Gewissermaßen gerade noch rechtzeitig für das obligatorische Mannschaftsfoto wurden noch zwei Akteure verpflichtet, die in der Region nicht unbekannt sind. Zum einen wurde die Vakanz hinter Stammtorwart Josue Duverger beendet, als mutmaßliche Nummer zwei kommt Romaric Grenz zum FC Cosmos. Der 23-Jährige stammt aus Kastellaun und war bereits für den FC Karbach, Rot-Weiss Koblenz und zuletzt im Norden für den BSV Rehden aktiv.

„Ich habe ihn schon verfolgt, als er vor zwei Jahren beim 1. FC Köln war.“

Cosmos-Trainer Yusuf Emre Kasal über Jeremy Mekoma

Und da mischte zum anderen auch Jeremy Mekoma bei den Übungen eifrig mit. Auch er hat seine Wurzeln in Kastellaun, mit seinen gerade mal 21 Jahren aber schon einiges außerhalb des Hunsrücks gesehen. Im vergangenen halben Jahr war er für den FV Engers im Einsatz, wo es wohl wie bei den diversen anderen Stationen lief: Der Offensivmann ließ mehrfach erkennen, was in ihm steckt, schaffte es aber nicht, dies mit einer gewissen Nachhaltigkeit auf den Platz zu bringen. Cosmos-Trainer Kasal ist guter Dinge, dass sich das nun ändert. „Ich habe ihn schon verfolgt, als er vor zwei Jahren beim 1. FC Köln war“, sagt Kasal über Mekoma, „in ihm steckt viel Potenzial, aber wenn er alle sechs Monate den Verein wechselt, ist es nicht einfach, das auch abzurufen.“

Cosmos-Sportchef Lokurlu betont Entwicklungsmöglichkeiten

Wie alle Neuzugänge hat auch Mekoma nun einen Zweijahresvertrag unterschrieben, um sich bei den „Cosmonauten“ entfalten zu können und eine Identität mit Klub und Stadt aufzubauen. „Wir können nicht nur von Kontinuität sprechen, sondern müssen es auch mit Leben füllen“, sagt Kasal. Lokurlu, das betont er immer wieder, hat die Gespräche mit potenziellen Neruzugängen stets recht abrupt beendet, wenn für Oberliga-Verhältnisse astronomische Summen aufgerufen wurden. „Wir bieten den Spielern die Möglichkeiten, nahezu unter Profibedingungen zu trainieren, zum Teil zweimal täglich“, sagt Lokurlu. Ein Argument, das wohl vor allem bei jenen Akteuren auf fruchtbaren Boden gefallen ist, die ihre fußballerische Ausbildung in Nachwuchsleistungszentren genossen haben und nun ihre Karriere neu anschieben wollen. Die Innenverteidiger Serdar Arslan (einst in der Jugend des VfB Stuttgart), Mordecai Zuhs (Borussia Mönchengladbach) oder auch der defensive Mittelfeldmann Meric-Nuh Gültekin (Bayer Leverkusen) passen in dieses Raster.

Lotto-Cup in Dudenhofen als Härtetest

Alle zusammen stehen jetzt „gut im Saft“, wie Kasal es ausdrückt, die konditionellen Grundlagen sind geschaffen. Vor dem Saisonauftakt am 2. August gegen Eppelborn bildet nun der „Lotto-Cup“ in Dudenhofen die Generalprobe. Am Start sind die Meister und Vizemeister aus dem Rheinland und dem Südwesten, in dem Vierer-Turnier über jeweils 45 Minuten trifft Cosmos im Halbfinale auf Mitaufsteiger Gau-Odernheim, in der anderen Partie treffen Gastgeber Dudenhofen und Mülheim-Kärlich aufeinander. „Mir wäre ein Spiel über 90 Minuten lieber gewesen, den Sieger könnte man ja dann in einem Elfmeterschießen ermitteln“, sagt Kasal, der wohl zumindest das erste Spiel nutzen dürfte, um eine potenzielle erste Elf auf den Rasen zu bringen.

Mülheim-Kärlich nutzt Lotto-Cup zum Testen

Bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich misst man dem alljährlich ausgetragenen Lotto-Cup dieses Mal nur eine untergeordnete Bedeutung bei. Weil der Rheinlandligist um Trainer Nenad Lazarevic in der am ersten August-Wochenende angesetzten 1. Runde des Rheinlandpokals ein Freilos hat, kann der Coach die Tour in die Pfalz nutzen, um personelle und taktische Varianten auszuprobieren. „Es ist schwer, das zu bewerten“, sagt Lazarevic angesichts des Formats und lässt durchblicken, dass ihm eine Partie über 90 Minuten lieber gewesen wäre. Den eigentlichen Härtetest vor dem Liga-Auftakt bestreiten die Mülheimer am 2. August in Bergheim gegen den vom Ex-1. FC Köln-Profi Matthias Scherz trainierten 1. SC Fliesteden.