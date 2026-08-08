Große Visionen auf der Insel Mekoma: Ich war direkt von Germania Mallorca begeistert Mirko Bernd 08.08.2026, 07:37 Uhr

i Training immer morgens: Jeremy Mekoma und sein neuer Klub FC Germania Mallorca trainieren auch wegen der momentan herrschenden Hitze auf der Baleareninsel immer von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr. Samuel Rodrigues Dias

Jeremy Mekoma wechselt von der 5. Liga Deutschlands in die 8. Liga Spaniens. Aber er wechselt zu einem spannenden Projekt, zum FC Germania Mallorca. Warum er das tut, darüber spricht der 22-jährige Fußballer aus Kastellaun im Hunsrück mit uns.

Es ist sehr heiß in Mallorca momentan. Das ist ein Grund, warum die wohl heißeste Aktie im mallorquinischen Fußball derzeit jeden Tag morgens von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr trainiert: der FC Germania Mallorca, der erste „deutsche“ Fußballklub auf der Insel (wir berichteten).







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