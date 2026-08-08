Jeremy Mekoma wechselt von der 5. Liga Deutschlands in die 8. Liga Spaniens. Aber er wechselt zu einem spannenden Projekt, zum FC Germania Mallorca. Warum er das tut, darüber spricht der 22-jährige Fußballer aus Kastellaun im Hunsrück mit uns.
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Es ist sehr heiß in Mallorca momentan. Das ist ein Grund, warum die wohl heißeste Aktie im mallorquinischen Fußball derzeit jeden Tag morgens von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr trainiert: der FC Germania Mallorca, der erste „deutsche“ Fußballklub auf der Insel (wir berichteten).