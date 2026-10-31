Schott-Coach vor Mechtersheim Meeth: Der TuS ist alles, nur kein normaler Aufsteiger Mirko Bernd 31.10.2026, 06:00 Uhr

i Trainer-Duo: Sascha Meeth (vorne) und Thomas Schwarz (rechts dahinter) coachen zusammen den TSV Schott Mainz – auch am Samstag im Hit beim TuS Mechtersheim. Jörg Niebergall

Das Spitzenspiel der Oberliga führt einen Verbandsliga-Aufsteiger und einen Regionalliga-Absteiger zusammen: den TuS Mechtersheim und den TSV Schott Mainz. Wir sprachen mit Schott-Coach Sascha Meeth – auch über drei Wechsel von hier nach da.

Samstag, 15.30 Uhr. Zur – die Altvorderen werden sich erinnern – besten Fußballzeit wird das Spitzenspiel der Oberliga angepfiffen zwischen dem Tabellenführer TuS Mechtersheim (31 Punkte) und dem Zweiten TSV Schott Mainz (29). Vergangene Saison trennten beide Klubs noch zwei Ligen, aber Mechtersheim stieg aus der Verbandsliga auf und Schott aus der Regionalliga ab.







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