Trotz Vertrag bis 2027
Max Wilschrey verlässt den FCEK nach der Saison
Ausgejubelt: Max Wilschrey (links) wird den FC Emmelshausen-Karbach nach der Saison und dann nach insgesamt fünf Jahren auf dem
Ausgejubelt: Max Wilschrey (links) wird den FC Emmelshausen-Karbach nach der Saison und dann nach insgesamt fünf Jahren auf dem Quintinsberg (mit fast 100 Toren) verlassen.
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Transfer-Hammer: Max Wilschrey, die Nummer eins der Oberliga-Torjägerliste, verlässt den FC Emmelshausen-Karbach nach der Saison, obwohl sein Vertrag noch ein weiteres Jahr Gültigkeit hat. Wilschreys neues Ziel steht wohl auch schon fest.

Lesezeit 3 Minuten
Max Wilschrey wird den Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach nach der Saison verlassen. Der 30-Jährige führt mit 19 Treffern die Oberliga-Torjägerliste an und ist der beste Stürmer, der jemals auf dem Quintinsberg gespielt hat. Wilschreys Vertrag beim FCEK läuft eigentlich noch bis zum 30.

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