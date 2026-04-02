Trotz Vertrag bis 2027 Max Wilschrey verlässt den FCEK nach der Saison Michael Bongard 02.04.2026, 16:58 Uhr

i Ausgejubelt: Max Wilschrey (links) wird den FC Emmelshausen-Karbach nach der Saison und dann nach insgesamt fünf Jahren auf dem Quintinsberg (mit fast 100 Toren) verlassen. hjs-Foto

Transfer-Hammer: Max Wilschrey, die Nummer eins der Oberliga-Torjägerliste, verlässt den FC Emmelshausen-Karbach nach der Saison, obwohl sein Vertrag noch ein weiteres Jahr Gültigkeit hat. Wilschreys neues Ziel steht wohl auch schon fest.

Max Wilschrey wird den Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach nach der Saison verlassen. Der 30-Jährige führt mit 19 Treffern die Oberliga-Torjägerliste an und ist der beste Stürmer, der jemals auf dem Quintinsberg gespielt hat. Wilschreys Vertrag beim FCEK läuft eigentlich noch bis zum 30.







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