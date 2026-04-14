Englische Woche in der Oberliga mit einem Rheinland-Duell im Vorderhunsrück: Der FC Emmelshausen-Karbach empfängt am Mittwoch (20 Uhr) die Sportfreunde Eisbachtal und kann wieder auf seinen Torjäger zurückgreifen.
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Leistet der FC Emmelshausen-Karbach in der englischen Woche der Fußball-Oberliga „Aufbauhilfe“ für die Abstiegskandidaten? Nach dem 0:2 am Samstag beim Tabellenvorletzten FV Diefflen begrüßt der Tabellenvierte FCEK am Mittwoch um 20 Uhr auf dem Karbacher Quintinsberg den Sechstletzten Sportfreunde Eisbachtal und gastiert am Samstag (14.