FC Emmelshausen-Karbach Max Wilschrey ist gegen Eisbachtal wieder dabei Michael Bongard 14.04.2026, 14:39 Uhr

i Tim Puttkammer (in Blau) fehlte verletzt beim 0:2 in Diefflen, im Heimspiel am Mittwoch (20 Uhr) in Karbach gegen Eisbachtal kehrt der Routinier des FC Emmelshausen-Karbach wieder zurück und wird dann wie beim 5:4-Sieg im Hinspiel in Nentershausen auf Sportfreunde-Torjäger Jonah Arnolds treffen. Andreas Hergenhahn

Englische Woche in der Oberliga mit einem Rheinland-Duell im Vorderhunsrück: Der FC Emmelshausen-Karbach empfängt am Mittwoch (20 Uhr) die Sportfreunde Eisbachtal und kann wieder auf seinen Torjäger zurückgreifen.

Leistet der FC Emmelshausen-Karbach in der englischen Woche der Fußball-Oberliga „Aufbauhilfe“ für die Abstiegskandidaten? Nach dem 0:2 am Samstag beim Tabellenvorletzten FV Diefflen begrüßt der Tabellenvierte FCEK am Mittwoch um 20 Uhr auf dem Karbacher Quintinsberg den Sechstletzten Sportfreunde Eisbachtal und gastiert am Samstag (14.







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