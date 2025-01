Angreifer verlässt Baumholder Marvin Lind wechselt zum SC Idar-Oberstein 30.01.2025, 12:29 Uhr

i Abklatschen mit zukünftigen Mannschaftskameraden. Im endspiel der Hallenfußball-Kreismeisterschaft traf Marvin Lind im grünen Trikot des VfR baumholder auf den SC Idar-Oberstein (in schwarz). Ab Sommer wird Lind selbst für das Team aus dem Haag spielen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Mit Marvin Lind hat sich der SC Idar-Oberstein die Dienste eines herausragenden Offensiv-Talents aus unserer Region gesichert. Der 23 Jahre alte Angreifer nennt Gründe, warum er sich dafür entschieden hat, den VfR Baumholder zu verlassen.

Der SC Idar-Oberstein bastelt weiter an seiner Mannschaft für die kommende Saison und hat sich die Dienste von einem der talentiertesten Offensivakteure unserer Region gesichert. Marvin Lind wechselt im Sommer vom VfR Baumholder in den Haag.Zudem hat der SC auch für die Rückrunde in der Oberliga personell nachgelegt.

