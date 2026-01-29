Die beiden derzeit bestplatzierten Fußballteams an der Nahe duellierten sich in einem Test in Hüffelsheim und trennten sich 2:2. Der Gast aus Idar-Oberstein markierte dabei drei der vier Treffer, traf einmal ins eigene Netz.
Lesezeit 1 Minute
80 Minuten lang wussten die Oberliga-Fußballer des SC Idar-Oberstein im Test beim Verbandsligisten SG Hüffelsheim zu überzeugen. „Mit dem Auftreten meiner Jungs war ich sehr zufrieden“, sagte SC-Coach Marco Reich.Reich setzte seinen kompletten Kader ein, wechselte in der Pause großflächig, nach 60 Minuten schickte er wie zuletzt in Kaiserslautern auch seinen Sohn Ron, der in der A-Jugend spielt, aufs Feld.