SC Idar 2:2 in Hüffelsheim Marino überzeugt und trifft – ins eigene Netz

i Der Idar-Obersteiner Torjäger Florian Zimmer (links, im Duell mit dem FV Engers) traf auch im Testspiel in Hüffelsheim. Jörg Niebergall

Die beiden derzeit bestplatzierten Fußballteams an der Nahe duellierten sich in einem Test in Hüffelsheim und trennten sich 2:2. Der Gast aus Idar-Oberstein markierte dabei drei der vier Treffer, traf einmal ins eigene Netz.

80 Minuten lang wussten die Oberliga-Fußballer des SC Idar-Oberstein im Test beim Verbandsligisten SG Hüffelsheim zu überzeugen. „Mit dem Auftreten meiner Jungs war ich sehr zufrieden“, sagte SC-Coach Marco Reich.Reich setzte seinen kompletten Kader ein, wechselte in der Pause großflächig, nach 60 Minuten schickte er wie zuletzt in Kaiserslautern auch seinen Sohn Ron, der in der A-Jugend spielt, aufs Feld.







