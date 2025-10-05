FCEK dominiert den SC Idar
Marco Reichs Premiere geht in Karbach schief
Ziemlich genau eine halbe Minute war in Karbach gespielt, als Enrico Rössler diesen Schus abfeuerte. Ruben Strack im SC-Kasten musste gleich eingreifen. Am Ende gewann der FC Emmelshausen-Karbach 3:1.
hjs-Foto

Kurz schöpfte der SC Idar-Oberstein Hoffnung, doch genau da musste das Spiel wegen eines Hagelschauers unterbrochen werden. Ob der Wettergott tatsächlich eine Aufholjagd verhindert hat, ist fraglich. Der FC Emmelshausen-Karbach war nämlich besser.

Lesezeit 5 Minuten
Ziemlich genau 30 Sekunden nach dem Anpfiff war klar, in welche Richtung die Partie in der Fußball-Oberliga zwischen dem FC Emmelshausen-Karbach und dem SC Idar-Oberstein laufen würde. So lange dauerte es nämlich gerade, bis Enrico Rössler den ersten gefährlichen Schuss abfeuerte und Ruben Strack mit einer starken Parade das 1:0 für den FCEK verhinderte.

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport

Top-News aus dem Sport