Kurz schöpfte der SC Idar-Oberstein Hoffnung, doch genau da musste das Spiel wegen eines Hagelschauers unterbrochen werden. Ob der Wettergott tatsächlich eine Aufholjagd verhindert hat, ist fraglich. Der FC Emmelshausen-Karbach war nämlich besser.
Ziemlich genau 30 Sekunden nach dem Anpfiff war klar, in welche Richtung die Partie in der Fußball-Oberliga zwischen dem FC Emmelshausen-Karbach und dem SC Idar-Oberstein laufen würde. So lange dauerte es nämlich gerade, bis Enrico Rössler den ersten gefährlichen Schuss abfeuerte und Ruben Strack mit einer starken Parade das 1:0 für den FCEK verhinderte.