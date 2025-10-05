FCEK dominiert den SC Idar Marco Reichs Premiere geht in Karbach schief 05.10.2025, 08:24 Uhr

i Ziemlich genau eine halbe Minute war in Karbach gespielt, als Enrico Rössler diesen Schus abfeuerte. Ruben Strack im SC-Kasten musste gleich eingreifen. Am Ende gewann der FC Emmelshausen-Karbach 3:1. hjs-Foto

Kurz schöpfte der SC Idar-Oberstein Hoffnung, doch genau da musste das Spiel wegen eines Hagelschauers unterbrochen werden. Ob der Wettergott tatsächlich eine Aufholjagd verhindert hat, ist fraglich. Der FC Emmelshausen-Karbach war nämlich besser.

Ziemlich genau 30 Sekunden nach dem Anpfiff war klar, in welche Richtung die Partie in der Fußball-Oberliga zwischen dem FC Emmelshausen-Karbach und dem SC Idar-Oberstein laufen würde. So lange dauerte es nämlich gerade, bis Enrico Rössler den ersten gefährlichen Schuss abfeuerte und Ruben Strack mit einer starken Parade das 1:0 für den FCEK verhinderte.







