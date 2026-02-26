SC Idar testet gegen den FKP Marco Reich zieht Jelle Lang in den Oberliga-Kader hoch Sascha Nicolay 26.02.2026, 14:53 Uhr

i Marco Reich freut sich auf das Testspiel des SC Idar-Oberstein gegen Oberliga-Konkurrent FK Pirmasens. Der Coach hat nun A-Junioren-Angreifer Jelle Lang zum vollwertigen Mitglied des Oberliga-Kaders gemacht. Stefan Ding

Gegen den FK Pirmasens bestreitet der SC Idar-Oberstein am Samstag (11 Uhr) sein letztes Vorbereitungsspiel vor dem Restrundenstart. Den Kapitän der A-Junioren hat Trainer Marco Reich schon jetzt zum festen Mitglied des Oberliga-Kaders gemacht.

Sein letztes Testspiel vor dem Oberliga-Restrundenstart gegen den FK Pirmasens bestreitet der SC Idar-Oberstein bereits am Samstagmorgen. Schon um 11 Uhr gastiert der Tabellen-Zweite der Oberliga im Haag im Hans-Dieter-Krieger-Stadion. „Der FKP hat uns um diese Anstoßzeit gebeten.







