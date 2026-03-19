Etwas Unruhe beim SC Idar Marco Reich wünscht sich endlich Haken Sascha Nicolay 19.03.2026, 12:26 Uhr

i Am liebsten wäre Marco Reich, wenn bei allen Spielern seiner Mannschaft auch für die kommende Saison der Daume nach oben ginge. Doch vor allem wünscht er sich nun Klärung aller Prsonalfragen - und natürlich einen Heimsieg gegen den FC Ro-Weiß Koblenz. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Ungeklärte Personalfragen stören beim SC Idar-Oberstein gerade etwas. Dabei wäre der volle Fokus auf Fußball im Abstiegskampf wichtig. Besonders, weil im Heimspiel gegen Rot-Weiß Koblenz am Samstag einige Akteure angeschlagen sind.

Vor dem Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den FC Rot-Weiß Koblenz ist der SC Idar-Oberstein auf den drittletzten Platz in der Fußball-Oberliga abgerutscht. Die Tabelle ist es allerdings weniger, die Marco Reich gerade stört, sondern eher eine gewisse Unruhe im Verein, die der Trainer als Hemmnis empfindet und die den Abstiegskampf erschwert.







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