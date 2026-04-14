In der Fußball-Oberliga steht SC Idar-Oberstein unter Druck. Nach der herben 0:6-Pleite in Pirmasens muss das Team gegen den FV Diefflen punkten, um sich im Tabellenkeller zu behaupten.
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Die 0:6-Niederlage des SC Idar-Oberstein beim FK Pirmasens war für Trainer Marco Reich ein „kompletter Rückfall“ in überwunden geglaubte Muster. Schon am Mittwoch (19.30 Uhr) soll seine Mannschaft im Heimspiel gegen den FV Diefflen beweisen, dass sie nach dem indiskutablen Auftritt beim Oberliga-Titelanwärter den Schalter umlegen kann.