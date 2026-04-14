SC Idar empfängt FV Diefflen Marco Reich wünscht sich die volle Wucht des Vereins Sascha Nicolay 14.04.2026, 13:21 Uhr

i SC-Trainer Marco Reich im Gespräch mit Colin Fuchs (Mitte) und Niklas Baus. Der Coach möchte, dass seine Mannschaft gegen den FV Diefflen wieder Vollgas gibt. Hähn Joachim. Joachim Hähn

In der Fußball-Oberliga steht SC Idar-Oberstein unter Druck. Nach der herben 0:6-Pleite in Pirmasens muss das Team gegen den FV Diefflen punkten, um sich im Tabellenkeller zu behaupten.

Die 0:6-Niederlage des SC Idar-Oberstein beim FK Pirmasens war für Trainer Marco Reich ein „kompletter Rückfall“ in überwunden geglaubte Muster. Schon am Mittwoch (19.30 Uhr) soll seine Mannschaft im Heimspiel gegen den FV Diefflen beweisen, dass sie nach dem indiskutablen Auftritt beim Oberliga-Titelanwärter den Schalter umlegen kann.







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