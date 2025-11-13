SC Idar in Ludwigshafen Gast Marco Reich: Wir sind noch in der Hamsterphase 13.11.2025, 12:26 Uhr

i Colin Fuchs (zentral am Ball) gehört zu den jungen Hoffnungsträgern des SC Idar-Oberstein. Am Samstag bei Arminia Ludwigshafen könnte der 21-Jährige von Beginn an auf dem Platz stehen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Noch steht der SC Idar-Oberstein auf einem Abstiegsplatz. Mit einem Sieg beim vier Punkte besseren Gastgeber Arminia Ludwigshafen würde das Team von Marco Reich seine Lage im Oberliga-Keller weiter deutlich verbessern. Doch es gibt Spielerausfälle.

Ordentlich gepunktet hat der SC Idar-Oberstein in den vergangenen Wochen. In den letzten fünf Spielen in der Fußball-Oberliga sind immerhin neun Punkte auf das Konto geflossen. „Wir sind aber noch in der Hamsterphase“, erklärt SC-Coach Marco Reich, und so ist es selbstverständlich, dass die Idarer am Samstag weiterhamstern wollen.







