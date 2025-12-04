SC Idar Gast bei TuS Koblenz Marco Reich vermittelt preußisches Pflichtbewusstsein Sascha Nicolay 04.12.2025, 14:22 Uhr

i Der SC Idar-Oberstein (rot-weiße Trikots) versucht, am Samstag im Stadion Oberwerth gegen die TuS Koblenz die Scharte der 1:3-Heimniederlage gegen die Sportfreunde Eisbachtal auszuwetzen. Stefan Ding

In der Fußball-Oberliga gastiert der SC Idar-Oberstein beim Favoriten TuS Koblenz. Dabei droht dem SC ein Überwintern auf einem Abstiegsplatz. Kann der SC trotz Erschöpfung und Personalsorgen überraschen? Coach Reich hat da eine klare Haltung.

Wenn dem SC Idar-Oberstein am vergangenen Wochenende gegen die Sportfreunde Eisbachtal ein Sieg gelungen wäre, dann hätten Marco Reich und seine Mannschaft am Samstag relativ entspannt ins Stadion Oberwerth fahren und um 14 Uhr dort gegen die TuS Koblenz spielen können.







