Marco Reich vermittelt preußisches Pflichtbewusstsein

In der Fußball-Oberliga gastiert der SC Idar-Oberstein beim Favoriten TuS Koblenz. Dabei droht dem SC ein Überwintern auf einem Abstiegsplatz. Kann der SC trotz Erschöpfung und Personalsorgen überraschen? Coach Reich hat da eine klare Haltung.
Lesezeit 4 Minuten
Wenn dem SC Idar-Oberstein am vergangenen Wochenende gegen die Sportfreunde Eisbachtal ein Sieg gelungen wäre, dann hätten Marco Reich und seine Mannschaft am Samstag relativ entspannt ins Stadion Oberwerth fahren und um 14 Uhr dort gegen die TuS Koblenz spielen können.