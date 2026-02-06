„SC Idar für viele Endziel“ Marco Reich übt knallhart Kritik an seiner Mannschaft Sascha Nicolay 06.02.2026, 14:43 Uhr

i Marco Reich (hier bei der Hallenfußball-Kreismeisterschaft) rügt die Mentalität seiner Mannschaft. Beim 3:1-Sieg des SC Idar-Oberstein gegen den TuS Hackenheim war der Trainer mit dem Auftritt des Oberligisten nicht zurieden. Stefan Ding

Marco Reich hat ein Grundübel ausgemacht: Zufriedenheit. „Der SC Idar ist für viele das Endziel“, kritisiert der Coach nach dem Halbfinale beim Wintercup des TuS Hackenheim die Mentalität seiner Akteure. Aber Reich lobt auch einen Spieler besonders.

Der SC Idar-Oberstein hat beim Wintercup des TuS Hackenheim das Endspiel erreicht. Am Sonntag (16 Uhr) trifft der Fußball-Oberligist auf Verbandsligist SG Eintracht Bad Kreuznach.SC-Trainer Marco Reich hatte am Halbfinal-Auftritt seiner Mannschaft gegen Landesligist TuS Hackenheim allerdings ziemlich viel auszusetzen, und er setzte auch zu einer generellen Kritik an.







