SC Idar nach dem Abstieg
Marco Reich kreidet sich vor allem ein Versäumnis an
Marco Reich kann seine Spieler, wenn nötig, auch in den Arm nehmen. Über seine Rolle beim Abstieg des SC Idar-Oberstein hat er i
Marco Reich kann seine Spieler, wenn nötig, auch in den Arm nehmen. Über seine Rolle beim Abstieg des SC Idar-Oberstein hat er intenssiv nachgedacht.
Sabine Greber-Maier

Zum vorläufig letzten Mal rollt im Haag der Oberliga-Fußball. Arminia Ludwigshafen gastiert. Trainer Marco Reich hat sich intensiv mit seiner Rolle beim Abstieg des SC Idar-Oberstein auseinandergesetzt und macht sich selbst auch Vorwürfe. 

Lesezeit 3 Minuten
Eigentlich sollte die Partie des SC Idar-Oberstein gegen Arminia Ludwigshafen am Samstag (15 Uhr) das große Finale um den Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga werden. Daraus ist bekanntlich nichts geworden. Der SC Idar steht seit Pfingstmontag nach dem FV Eppelborn als zweiter Absteiger fest – und so erleben die Zuschauer, die ins Hans-Dieter-Krieger-Stadion kommen, die Abschiedsvorstellung des SC, während es für den FC Arminia Ludwigshafen, ...

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OberligaSport
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