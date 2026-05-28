SC Idar nach dem Abstieg Marco Reich kreidet sich vor allem ein Versäumnis an Sascha Nicolay 28.05.2026, 15:12 Uhr

i Marco Reich kann seine Spieler, wenn nötig, auch in den Arm nehmen. Über seine Rolle beim Abstieg des SC Idar-Oberstein hat er intenssiv nachgedacht. Sabine Greber-Maier

Zum vorläufig letzten Mal rollt im Haag der Oberliga-Fußball. Arminia Ludwigshafen gastiert. Trainer Marco Reich hat sich intensiv mit seiner Rolle beim Abstieg des SC Idar-Oberstein auseinandergesetzt und macht sich selbst auch Vorwürfe.

Eigentlich sollte die Partie des SC Idar-Oberstein gegen Arminia Ludwigshafen am Samstag (15 Uhr) das große Finale um den Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga werden. Daraus ist bekanntlich nichts geworden. Der SC Idar steht seit Pfingstmontag nach dem FV Eppelborn als zweiter Absteiger fest – und so erleben die Zuschauer, die ins Hans-Dieter-Krieger-Stadion kommen, die Abschiedsvorstellung des SC, während es für den FC Arminia Ludwigshafen, ...







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