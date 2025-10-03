Interview mit dem neuen Coach Marco Reich: Ich finde den SC Idar richtig cool 03.10.2025, 13:36 Uhr

i Marco Reich mitten im Kreis der Mannschaft. Beim SC Idar-Oberstein hört jetzt alles auf das Kommando des früheren Profis. In Karbach trägt er zum ersten Mal die Cheftrainer-Verantwortung. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Marco Reich hat den Cheftrainerposten beim SC Idar-Oberstein vom freigestellten Tomasz Kakala übernommen. Im Interview erklärt, warum es so gekommen ist und wie er eine Trendwende beim Oberliga-Vorletzten einleiten möchte.

Es kommt, wie aus der Pistole geschossen: „Wirklich nicht!“, sagt Marco Reich. „Um den Cheftrainerjob beim SC Idar-Oberstein habe ich mich nicht gerissen.“ Warum er das Zepter trotzdem „bis auf Weiteres“ übernommen hat, warum er vom Berater und Unterstützer des freigestellten Tomasz Kakala doch zum SC-Coach aufgestiegen ist, wie er die schwierige Situation im Haag in den Griff bekommen will, und auf was er am Samstag (15.







