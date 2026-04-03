FC Cosmos Koblenz beim SC Idar
Marco Reich freut sich auf das Duell mit „Bär“ Matuwila
Nach ihrem Heimsieg gegen den FV Diefflen will der FC Cosmos Koblenz (in Blau, von links mit Serdar Arslan und Kebir Ali Canpola
Nach ihrem Heimsieg gegen den FV Diefflen will der FC Cosmos Koblenz (in Blau, von links mit Serdar Arslan und Kebir Ali Canpolat) am Samstag beim SC Idar-Oberstein nachlegen. Arslan wird dabei gesperrt fehlen, er sah Gelb-Rot.
Wolfgang Heil

Zwei Punkte hat der FC Cosmos Koblenz mehr auf dem Konto als sein Gastgeber am Samstag, der SC Idar-Oberstein. Und in dieser wichtigen Partie im Rennen um den Klassenverbleib müssen die Koblenzer auf zwei Akteure verzichten.

Lesezeit 3 Minuten
Die Erleichterung beim FC Cosmos Koblenz war groß, nachdem mit dem 1:0-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen den FV Diefflen die vier Spiele lange Niederlagenserie endlich gekappt und der Sturz in den Keller der Fußball-Oberliga erst einmal gestoppt war.

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport
Jetzt abonnieren!
Newsletter "Neues aus der Fußball-Oberliga"

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren