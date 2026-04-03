Zwei Punkte hat der FC Cosmos Koblenz mehr auf dem Konto als sein Gastgeber am Samstag, der SC Idar-Oberstein. Und in dieser wichtigen Partie im Rennen um den Klassenverbleib müssen die Koblenzer auf zwei Akteure verzichten.
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Die Erleichterung beim FC Cosmos Koblenz war groß, nachdem mit dem 1:0-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen den FV Diefflen die vier Spiele lange Niederlagenserie endlich gekappt und der Sturz in den Keller der Fußball-Oberliga erst einmal gestoppt war.