FC Cosmos Koblenz beim SC Idar Marco Reich freut sich auf das Duell mit „Bär“ Matuwila Sascha Nicolay 03.04.2026, 05:54 Uhr

i Nach ihrem Heimsieg gegen den FV Diefflen will der FC Cosmos Koblenz (in Blau, von links mit Serdar Arslan und Kebir Ali Canpolat) am Samstag beim SC Idar-Oberstein nachlegen. Arslan wird dabei gesperrt fehlen, er sah Gelb-Rot. Wolfgang Heil

Zwei Punkte hat der FC Cosmos Koblenz mehr auf dem Konto als sein Gastgeber am Samstag, der SC Idar-Oberstein. Und in dieser wichtigen Partie im Rennen um den Klassenverbleib müssen die Koblenzer auf zwei Akteure verzichten.

Die Erleichterung beim FC Cosmos Koblenz war groß, nachdem mit dem 1:0-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen den FV Diefflen die vier Spiele lange Niederlagenserie endlich gekappt und der Sturz in den Keller der Fußball-Oberliga erst einmal gestoppt war.







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