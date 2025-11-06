Marco Reich fordert: Wir müssen stark im Kopf werden

Das fünfte Spiel ohne Niederlage in Serie will der SC Idar-Oberstein sowieso gegen Gonsenheim schaffen. Doch diesmal soll auch ein Sieg herausspringen. Dabei könnte ein Spieler zum Faktor werden, den viele gar nicht mehr auf der Rechnung hatten.
Vier Spiele in Folge hat der SC Idar-Oberstein mittlerweile nicht mehr verloren. Die kleine Serie zeigt, dass der Fußball-Oberligist an Stabilität gewonnen hat. Allerdings endeten drei dieser Partien „nur“ mit einem Remis. Um wirklich aus dem Tabellenkeller herauszuklettern, braucht es aber Siege – und so ein Dreier soll am Samstag her.