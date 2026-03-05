SC Idar empfängt FV Eppelborn Marco Reich fordert Energie und die Null Sascha Nicolay 05.03.2026, 10:36 Uhr

i Zu Null soll der SC Idar-Oberstein gegen den FV Eppelborn spielen. Das fordert Trainer Marco Reich. Abwehrchef Kevin Kraus und Jason Onjeyekwe (Nummer 19) spielen wichtige Rollen bei der Umsetzung. Michael Greber

Der FV Eppelborn ist am Samstag der erste Punktspielgegner des SC Idar-Oberstein im Haag. SC-Trainer Marco Reich warnt vor dem Schlusslicht und benennt Gewinner der Vorbereitung vor.

Mit einem Heimspiel gegen den Tabellenletzten FV Eppelborn startet der SC Idar-Oberstein am Samstag in die zweite Hälfte der Saison in der Fußball-Oberliga. Wenn um 15.30 Uhr im Hans-Dieter-Krieger-Stadion der Anpfiff ertönt, dann hat die Mannschaft von Trainer Marco Reich eine große Chance, sich ordentlich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.







