Der FV Eppelborn ist am Samstag der erste Punktspielgegner des SC Idar-Oberstein im Haag. SC-Trainer Marco Reich warnt vor dem Schlusslicht und benennt Gewinner der Vorbereitung vor.
Mit einem Heimspiel gegen den Tabellenletzten FV Eppelborn startet der SC Idar-Oberstein am Samstag in die zweite Hälfte der Saison in der Fußball-Oberliga. Wenn um 15.30 Uhr im Hans-Dieter-Krieger-Stadion der Anpfiff ertönt, dann hat die Mannschaft von Trainer Marco Reich eine große Chance, sich ordentlich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.