Zimmer liefert spektakulär Marco Reich: Die erste Hälfte war brutal gut von uns 23.11.2025, 11:48 Uhr

i Trainer Marco Reich coachte in Engers engagiert und durfte sich dann über einen 4:3-Sieg seines SC Idar-Oberstein beim Tabellen-Dritten freuen. Jörg Niebergall

Auch in Engers hat der SC Idar-Oberstein seine neue Stärke demonstriert. Gerade an den ersten 45 Minuten konnte sich Trainer Marco Reich so richtig begeistern. Und als die Punkte doch in Gefahr gerieten, lieferte der Zimmer-Service spektakulär.

Die Chancen auf den Klassenverbleib in der Oberliga werden immer besser. Der SC Idar-Oberstein hat durch seinen 4:3-Sieg beim FV Engers seine Serie auf sieben Spiele ohne Niederlage und starke 13 Punkte in Reihe ausgebaut. Doch weil der FV Diefflen nach sieben Spielen ohne Sieg (nur ein Unentschieden) bei den Sportfreunden Eisbachtal mal wieder gewonnen hat, rangiert der SC weiter auf dem viertletzten Platz, der am Ende der Saison den Abstieg ...







