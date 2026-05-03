Cosmos 2:1 gegen Gonsenheim Lungas später Kopfballtreffer lässt Koblenzer jubeln René Weiss 03.05.2026, 20:17 Uhr

i Cosmos-Stürmer Kelvin Lunga (in Blau, hier im Zweikampf gegen Gonsenheims Maurice Neukirch) traf in der 89. Minute zum 2:1-Sieg gegen den SV. René Weiss

Der FC Cosmos Koblenz hat einen ganz großen Schritt Richtung Klassenerhalt in der Oberliga gemacht. Gegen den SV Gonsenheim löste ein spätes Kopfballtor großen Jubel bei den Gastgebern aus.

Der FC Cosmos Koblenz ist bekannt dafür, seine Tore emotional zu feiern. Den Treffer von Kelvin Lunga am Sonntagnachmittag auf der Sportanlage Schmitzerswiese wurde aber besonders ausgiebig gefeiert. Das Kopfballtor des 31-Jährigen bedeutete nicht nur die Entscheidung zum 2:1 (0:0)-Sieg im Fußball-Oberliga-Spiel gegen den SV Gonsenheim, sondern auch den Fortbestand der Serie der Cosmonauten.







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