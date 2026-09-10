Ahrweiler trotzt Cosmos 2:2 ab Lunga jubelt nach 0:2 zweimal gegen seinen Ex-Klub Stefan Kieffer 10.09.2026, 05:35 Uhr

i Kelvin Lunga (in Rot, Zweiter von links) war aus Ahrweilerer Sicht der Mann des Tages, er überwand seinen ehemaligen Teamkollegen im Cosmos-Tor Josué Duverger nach 0:2-Rückstand zweimal und sicherte dem ABC das 2:2. Martin Gausmann

Der FC Cosmos Koblenz führte in der Oberliga bereits 2:0 beim Ahrweiler BC vor 450 Zuschauern, als sich ein Ex-Cosmonaut zum zweifachen Torschützen aufschwang. Kelvin Lunga traf, jubelte und fand nette Worte für die ehemaligen Kollegen.

Was gibt es Schöneres, als gegen den Ex-Verein zu treffen, und dann noch doppelt? Kevin Lunga hatte jedenfalls kein Problem damit, seine beiden Tore ausgiebig zu feiern, die dem Ahrweiler BC im Heimspiel gegen den FC Cosmos Koblenz nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2 (0:1) bescherten.







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