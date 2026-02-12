Der Mann des Testabends auf Schmitzerswiese in Koblenz war sicherlich Jeremy Mekoma, der dreimal beim 4:1 des Oberligisten Cosmos gegen den Rheinlandligisten VfB Linz traf. Die Gäste luden ihn aber teils auch dazu ein.
Lesezeit 1 Minute
Für die einen war es schon die Generalprobe, für die anderen stehen noch drei Tests an, bevor es wieder ernst wird: Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz, der am 8. März gegen den Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern II wieder in die Restrunde startet, gewann auf dem Schmitzerswiesen-Kunstrasen mit 4:1 (3:0) gegen den Rheinlandligisten VfB Linz.