4:1 im Test für Oberligist Linzer Geschenke und dreimal Mekoma beim Cosmos-Sieg Mirko Bernd 12.02.2026, 06:30 Uhr

i Adam Ech-Chabel (in Weiß) und seine "Cosmoauten" gewann das Testspiel Oberliga gegen Rheinlandliga mit 4:1 gegen den VfB Linz um Moritz Rott. Jörg Niebergall

Der Mann des Testabends auf Schmitzerswiese in Koblenz war sicherlich Jeremy Mekoma, der dreimal beim 4:1 des Oberligisten Cosmos gegen den Rheinlandligisten VfB Linz traf. Die Gäste luden ihn aber teils auch dazu ein.

Für die einen war es schon die Generalprobe, für die anderen stehen noch drei Tests an, bevor es wieder ernst wird: Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz, der am 8. März gegen den Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern II wieder in die Restrunde startet, gewann auf dem Schmitzerswiesen-Kunstrasen mit 4:1 (3:0) gegen den Rheinlandligisten VfB Linz.







