FVE startet in die Rückrunde Liegt der SC Idar-Oberstein den Engersern wieder nicht? 21.11.2025, 08:50 Uhr

i Liegt der SC Idar-Oberstein dem FV Engers (in Grün mit Vadym Semchuk und rechts Manuel Simons) wieder nicht? Das Hinspiel gewann der SV am ersten Spieltag mit 3:1, am Samstag um 14.30 steht das Rückspiel an. Favorit sind die Gastgeber am Wasserturm. Jörg Niebergall

Das 1:3 in Idar-Oberstein aus dem Hinspiel ist beim FV Engers gut in Erinnerung. Klar, es war der Saisonstart und den verliert man ungern. Seitdem hat der FVE in der Oberliga aber viel mehr gewonnen als verloren – und will das auch im Rückspiel tun.

Dass der FV Engers der Lieblingsgegner der SC Idar-Oberstein sein soll, lässt FVE-Coach Julian Feit ziemlich kalt. Denn von den drei Niederlagen, die Engers in den drei letzten Spielen gegen den SC seit dessen Wiederaufstieg kassierte, geht nur eine auf sein Konto.







